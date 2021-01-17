Генпрокуратура округа Колумбия пригласила для беседы сына действующего президента США Дональда Трампа-младшего. 43-летнего бизнесмена, занимающего должность вице-президента семейной компании Трампа, считают причастным к нецелевому расходованию средств, собранных на инаугурацию 45-го главы Белого дома.В январе прошлого года прокуратура обратилась в суд с утверждением, что инаугурационный комитет Трампа и компания Trump Organization незаконно использовали средства, собранные в 2017 году на вступление президента США в должность.В частности, следователи считают, что была совершена крупная переплата за резервирование гостиничных номеров, принадлежащих компании Трампа:– Это бронирование было организовано личным помощником Дональда Трампа-младшего в Trump Organization. Контракт был подписан от имени Trump Organization близким личным другом Дональда Трампа-младшего по имени Джентри Бич.Ранее стало известно, что в рамках расследования были проведены допросы председателя инаугурационной комиссии Трампа Тома Барака и члена комитета Рика Гейтса, а дочь президента США Иванка Трамп провела в беседах со следователями более пяти часов.В Trump Organization комментировать ситуацию отказались.