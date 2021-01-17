В столичной больнице скончался Герой Советского Союза, депутат Госдумы Николай Тимофеевич Антошкин. Коллеги депутата заявили, что здоровье генерал-полковника ВВС в отставке на 78-ом году жизни подкосил коронавирус.- Антошкин беззаветно служил Родине, пользовался уважением россиян, обладал авторитетом среди своих коллег, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Известно, что Николай Антошкин родился в Башкирии в 1942 году. После окончания военных училищ и академии служил в ряде военных округов, Группе советских войск в Германии, назначался на должности командующего авиацией Центральной группы советских войск в Чехословакии, начальника штаба ВВС Киевского военного округа.В 1986 году Антошкину поручили руководить авиацией при тушении пожара на Чернобыльской АЭС. Опытнее его на тот момент не было: за период воинской службы офицер освоил более чем на 40 типов летательных аппаратов (самолетов и вертолетов) имел руководящий опыт. Чтобы командовать работами на аварийной АЭС Антошкину пришлось лично летать над энергоблоком. Во время этой операции офицер получил значительную дозу радиации, а за выполнение поставленной задачи - звание Героя Советского Союза.В 1988 году Антошкин командовал Среднеазиатским военным округом и обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей, в том числе полет \\"Бурана\\". Последние годы службы командовал ВВС Московского военного округа и фронтовой авиацией.В 1997 году генерал-полковник вышел в отставку и активно занялся общественной работой: избирался депутатом \\"Единой России\\", возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области, курировал мероприятия Юнармии.Еще при жизни Николай Тимофеевич стал почетным гражданином Республики Мордовия и Кумертау. Его именем названы школа в селе Кузьминовка, школа и улица в городе Кумертау.Место и время похорон однопартийцы обещали объявить в понедельник.