Об этой грязной истории «КП» рассказала в конце декабря прошлого года. Народного артиста Николая Крючкова не стало еще в 1994-м. В просторной арбатской квартире Крючкова до сих проживает его вдова — 89-летняя Лидия Алексеевна, ее дочь от предыдущего брака - 63-летняя Эльвира Николаевна (Крючков ее удочерил), а также 42-летняя Екатерина Борисовна - внучка Лидии Алексеевны (и, соответственно, дочь Эльвиры Николаевны). Кроме того, там же прописана дочь Екатерины Анфиса.Бить в набаты начала Екатерина. С ее слов, ее бабушке Лидии Николаевне грозит опасность: родная дочь мечтает упрятать ее в психушку навечно, чтобы единолично владеть дорогостоящей недвижимостью. И в самом деле - вдова легенды советского кино месяцами то в одной больнице, то в другой — в том числе в психиатрической. Переболела коронавирусом. Екатерина заверила «КП», что ради своей цели Эльвира Николаевна и ее саму - родную дочь, не жалеет: пытается выжить ее из квартиры, даже полицию не раз вызывала. Екатерина считает, что на самом деле психиатрическая помощь ее бабушке вовсе не нужна и готова сама за ней ухаживать.И вот стало известно, что в постыдные разборки родственниц Николая Крючкова вмешался Следственный комитет РФ. Пресс-служба ведомства сообщила, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин «взял на личный контроль ход доследственной проверки о возможных противоправных действиях, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой – вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова». Сейчас продолжается доследственная проверка «по факту возможных мошеннических действий с недвижимостью Лидии Крючковой и незаконного помещения ее в психиатрическую больницу».«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Война за наследство Николая Крючкова: родная дочь отправила вдову артиста в психиатрическую больницуРодственницы написали друг на друга заявление в полицию и Следственный Комитет (подробнее)