Вот что, в частности, сказал президент Белоруссии на своем сайте.-Те «несколько тысяч человек», которые были трудоустроены в России, вернулись на родину, но не к работе. Вы их оттуда «выдавили», они здесь остались, а работать не хотят. Я Россию не упрекаю, просто говорю: вот объективная причина.- А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет…- Да, мы допускали ошибки. Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи...- Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году — штурм дома правительства. В 2020-м нам была объявлена война. Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны...ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАлександр Лукашенко: На Володю Зеленского зла не держу, с презрением на него бы не смотрелПрезидент Белоруссии рассказал об отношениях с украинским коллегой (подробнее)