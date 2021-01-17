В программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля приз за лучшую режиссуру получил автор фильма «Дылда» 28-летний российский режиссер Кантемир Балагов. Как у нас водится, его с восторгом назвали «новым Тарковским».Но все пошло совсем «не так».15 января 2020 года появилась информация, что Кантемир Балагов, автор фильмов «Дылда» и «Теснота», снимет первые эпизоды нескольких сезонов нового сериала HBO — экранизации компьютерной The Last of Us.Интеллигентствующая публика всегда мыслит стереотипами. Если режиссер по-настоящему талантлив, то он обязательно должен снимать арт-хаус, или, как минимум - «кино не для всех». Быть «сложным», непонятным обычной публике, разговаривать если не с Богом, то с ангелами. Повседневная реальность для него не более, чем сюжеты для гениальных фильмов, обывательские пошлые радости, типа гонораров и званий – не имеют вообще никакого значения.Но, если тебе всего 28 лет, то твой образ успеха конечно совсем не такой, как у твоих, даже не родителей (они вполне себе поколение 90-х), а людей сильно старше.Изображать дрессированную обезьянку, которую продюсеры возят по фестивалям и заставляют давать интервью про «экзистенциальный выбор художника» и «проклятие предопределенности» за небольшие карманные деньги, молодые русские режиссеры больше не хотят.Они хотят огромные гонорары как у Тарантино. Они грезят о собственном особняке в Кап д’Антиб как у Шэрон Стоун. И собственную компанию по производству текилы стоимостью 1 млрд долларов, как у Джорджа Клуни, они тоже хотят.А для этого мало быть модным художником, нужно быть в глобальном тренде. А быть в тренде сегодня – это снимать суперуспешные сериалы для стриминговых сервисов и кабельных гигантов типа HBO.Традиционное кино – к 2020 году почти умерло, если конечно не считать, что кино -это продукция по франшизе Marvel. Пандемия стала контрольным выстрелом в голову киноиндустрии в том виде, в котором мы ее знали. Даже голливудские мейджоры подсчитывают гигантские убытки, зато прибыли Apple TV, Amazon, Netflix или Hulu растут как бешеные.Россия – находится на обочине этого мирового процесса. Как и все последние 30 лет.Бесконечные разговоры про «важнейшее из искусств», про великое наследие Эйзенштейна и Тарковского, про воспитание патриотизмом и борьбу за традиционные ценности, оказались просто разговорами. Ни российской киноиндустрии, ни российского киноискусства на месте советского кино так и не выросло.Доживающие свой век мэтры заняты выбиванием финансирования под свои никому не интересные картины, которые уже никогда не получат ни «Золотую пальмовую ветвь» ни Оскара. Свора посредственностей снимает телемусор. И любой талант, который вдруг вырастает на этой навозной куче, оказывается перед проклятым выбором.Или, как Звягинцев, продолжать снимать унылое кино с вечной фигой в кармане про какую-нибудь свадьбу гомосексуалистов в Териберке с пьяными ментами и благородными проститутками. Или как Балагов продать душу цифровому иностранному дьяволу и экранизировать компьютерную игру.И кстати. Просто подписать контракт и забыть про него не получится. Современный Мефистофель требует полной вовлеченности в процесс изнасилования зрителя и собственной совести.«Никогда не забуду, как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные» - пишет Кантемир Балагов в своем Инстаграме.Окей. Идем смотреть, что же так перелопатило сознание начинающего режиссера. Тут следует вспомнить что Кантемир родом из Нальчика, а там 29-лет – это уже очень взрослый мужчина.«Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс».«Кордицепс вызывает необратимые изменения в человеческом организме — жертва теряет разум и превращается в подобие зомби. Часть выживших укрывается в изолированных карантинных зонах, охраняемых военными. Города за пределами карантинных зон превратились в опасные руины, населённые заражёнными, бандитами и каннибалами. Террористическая организация «Цикады» пытается поднять население карантинных зон на восстание против военных, а также стремится разработать вакцину против инфекции.Одним из первых мест, пораженных вспышкой, становится Остин, штат Техас, где живёт главный герой Джоэл Миллер со своей двенадцатилетней дочерью Сарой. Разразившийся хаос вынуждает жителей города эвакуироваться. Отбившись от нападения на дом заражённых соседей Джоэл, его брат Томми и Сара пытаются выехать из города на автомобиле, но попадают в аварию. Джоэлу приходится нести на руках пострадавшую Сару».И вот еще важный для драматургии момент.«При столкновениях с противниками — жертвами кордицепса или другими выжившими — игровой персонаж может использовать огнестрельное оружие наподобие пистолета или дробовика, лук со стрелами; а также импровизированное холодное оружие — например, обрезки труб или бейсбольные биты».Это как-то не очень похоже на «А не взяться ли нам, друзья мои, за Вильяма нашего Шекспира».А с другой стороны, может и хорошо, что сериал про зомбаков Балагов будет снимать для HBO. А то попробовал бы он такой синопсис принести на комиссию Фонда поддержки кино при Минкульте России, вот бы там народ в ступор впал. Ни тебе патриотизма, ни традиционных ценностей народов Российской Федерации. Одна бездуховность проклятая и грязные намеки на качество отечественной системы здравоохранения, которая довела простых людей до кордицепса.Так что пусть лучше Кантемир едет работать в Нью-Йорк. Потом одумается и вернется снимать очередные «Елки» или спортивную драму про бывшего киллера, ставшего чемпионом мира по биатлону.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ «Как можно снимать такую мерзость?!»: премьера «Дылды» с участием Кантемира Балагова закончилась скандаломПродюсеру Александру Роднянскому пришлось жёстко ответить на критику (подробнее)