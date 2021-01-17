В свои 79 лет Вивьен Вествуд остается одним из самых популярных и непредсказуемых дизайнеров планеты. Основанный ею британский модный дом Vivienne Westwood с успехом работает с начала 80-х. Вивьен – любимица звезд и богемы по всему миру, она легко пускается на любые авантюры, не боясь показаться смешной или нелепой. При этом модельера всегда живо интересовали не только мода и искусство, но и экология. Именно ради спасения природы Вивьен решилась на очередной эпатажный шаг. Дизайнер решила обнажиться, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата на планете.Вествуд устроила фотосессию в экстравагантом мини-платье, совершенно закрытом спереди, но не оставляющем простора для фантазии сзади и сбоку. Вивьен сделала несколько кадров, позируя стоя и сидя на стуле. Модельер продемонстрировала эксцентричный наряд (а заодно и собственную фигуру) со всех сторон. Снимками из фотосессии она поделилась на своей странице в Инстаграме с призывом спасти окружающую среду.Вивьен своего добилась – ее пост моментально привлек к себе внимание. Правда, в комментариях поклонники со всего мира обсуждают не столько проблемы экологии, сколько подтянутую фигуру Вествуд. «Настоящая королева», «Потрясающее тело!», «И кто скажет, что ей 79 лет?», - пишут они.Несколько лет подряд лицом модного дома Vivienne Westwood была другая эпатажная блондинка – Памела Андерсон. Актриса снималась в рекламных фотосессиях модного бренда и выходила на подиум во время показов новых коллекций. Не обошлось и без конфуза. На одном из дефиле Памела появилась на сцене в платье с глубоким декольте. В какой-то момент платье лопнуло у нее на груди, и знаменитый пышный бюст модели случайно (или намеренно?) выскочил наружу. Об этом случае, естественно, написали все таблоиды планеты. И новую коллекцию Vivienne Westwood раскупили, как горячие пирожки.Вивьен Вествуд не раз признавали лучшим дизайнером планеты и вручали ей различные модные премии. Ее считают основательницей стиля панк в моде. Сегодня по всему миру работают более 500 бутиков Vivienne Westwood. К слову, дизайнер смело ломает традиции не только в моде, но и в личной жизни. После двух браков и рождения двоих детей Вивьен вышла замуж за своего бывшего ученика, австрийского дизайнера Андреаса Кронталера. Муж моложе нее на 25 лет, в браке они уже более 30 лет.