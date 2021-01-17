В порту Одессы во время погрузки товара на судно на борт корабля пробралась кошка. Момент проникновения «нелегала» был зафиксирован видеокамерами, но обнаружилось это гораздо позже. Запертое в одном из контейнеров животное совершило трехнедельное морское путешествие из Одессы в Хайфу и выжило, питаясь одними конфетами.Чтобы добраться до пищи кошка прогрызала картонные ящики, сколько именно товара испортила узница – пока неизвестно. По прибытии в израильский порт животное сняли с корабля и отправили на карантин.По словам ветеринаров, кошка чувствует себя неплохо, а несколько граждан Израиля уже обратились с просьбой отдать им путешественницу. Специалисты считают, что выжить кошке помог конденсат, образующийся на стенках контейнера из-за перепада температур – в противном случае животное могло погибнуть от обезвоживания.Пользователи соцсетей, в которых история путешественницы разошлась довольно широко, предположили, что ответственность за порчу конфет лежит на крысах, а вот кошка выжила, охотясь на грызунов.