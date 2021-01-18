На прощании с Борисом Грачевским был момент, когда на сцену с гробом вышла вся команда киножурнала «Ералаш». Говорили о том, что в декабре Грачевский прислал режиссеру сценарии двух новых серий, съемки Борис Юрьевич запланировал на январь. Но его планы остановил COVID-19.71-летний Грачевский умер из-за осложнений коронавирусной пневмонии. Продюсер, совладелец ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» Аркадий Григорян на прощании с Борисом Грачевским прилюдно пообещал: «Еще два года точно будем снимать «Ералаш» - на столько он все распланировал». В конце прошлого года Борис Грачевский сообщил друзьям, что впервые за 46 лет существования киножурнала «Ералаш» он не получил госфинансирования. Доходы приносили и другие проекты бизнес-империи «Ералаш». Как же она работает?«Ералаш» - это не только киножурнал. Но и школа, и товарный знак.Офисы продюсерского центра «Ералаш» занимают целый этаж на киностудии имени «Горького», что неподалеку от метро ВДНХ. Здесь и кабинет самого Бориса Грачевского, и студии, и офисы «Театра-школы Ералаш». Сейчас идет еще один набор в школу: занятия два раза в неделю общей продолжительностью пять часов стоят 9 тыс. руб. Двенадцать часов и три раза в неделю – 12 тыс. 900 руб. В расписании школы – актерское мастерство, вокал, сценическая речь и другие дисциплины. Учителя – сотрудники киножурнала «Ералаш» и другие педагоги в своих дисциплинах. Вел уроки и сам Борис Грачевский, теперь их заменят.Родители в очередь стояли в эту мастерскую: отсюда ведь самых талантливых детей часто берут на съемки в «Ералаш», в различные сериалы, в передачи – к примеру, «Устами младенца». Школа работает 5 лет. В 20 городах страны по франшизе тоже открывали школы – компания ООО «Студия звезд» заключила соответствующее соглашение с компанией Грачевского. К примеру, 10 месяцев обучения в Екатеринбурге стоит 63 тыс. руб.ПЦ «Ералаш» снимает и рекламные ролики, и документалку на заказ; в базу актерского агентства «Ералаш» можно попасть, оплатив квитанцию на сумму 1 тысяча рублей; можно приобрести право на товарный знак «Ералаш» - под этим брендом выходила газировка и сырки, оформлено сотрудничество с сетью детских стоматологий, фирмой по производству школьных принадлежностей и т.п. Есть у компании и свой детский лагерь на Алтае. Весомую часть дохода приносило кинопроизводство. Новые и старые серии детского киножурнала «Ералаш» покупали телеканалы и онлайн-кинотеатры.Веселые истории экран покажет нам?В ООО «Ералаш» Борису Грачевскому принадлежит на 0,1 % акций меньше, чем Аркадию Григоряну. В ООО «Продюсерский центр Ералаш» у Грачевского и Григоряна равные доли. Общая прибыль компаний за последний отчетный год (2019-й) – 125 млн. руб.На съемки киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский каждый год получал государственные деньги. Впервые за 46 лет существования киножурнала дотации от государства Грачевский не получил на 2021-й год. По неофициальным данным, на производство новых серий киножурнала «Ералаш» в год требовалось около 50 млн. руб. Примерно 60% этих расходов Борис Юрьевич покрывал из полученных дотаций. В конце прошлого года Грачевский начал активнее искать спонсоров, поддерживал свою публичность, чтобы существовал «Ералаш».Борис Юрьевич последние годы переводил на коммерческие рельсы, что мог – были успешные и не очень проекты. В одном из интервью Борис Грачевский на вопрос о преемнике в «Ералаше» (в творческом плане) ответил, что не вырастил такого. Мол, в вопросах бизнеса у него достойные коллеги, творческая команда отличная. Но человека, который мог бы его замещать во всех творческих вопроса не воспитал пока. Грачевский сказал тогда: «Директора я воспитал хорошего, а заместителя художественного руководителя нет».Команда в киножурнале «Ералаш» сплоченная, многолетняя, поэтому они смогут продолжить дело Бориса Юрьевича. А кто из наследников и как будет управлять долей Бориса Грачевского в компаниях узнаем после вступления вдовы и детей в наследство.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он ушел на пике счастья. Страшно, что сын не узнает, каким был отец!»: на прощании с Борисом Грачевским вдова проплакала все два часаНа гражданской панихиде коллеги папы «Ералаша» пообещали снимать киножурнал еще два года (подробности)