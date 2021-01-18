Первые итоги работы российской фондовой биржи в 2021 году: по итогам двух первых торговых недель «Роснефть» - лидер по динамике котировок акций не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам». Так, с начала года акции нефтяной компании прибавили 18%, в два с лишним раза опередив индекс МосБиржи нефти и газа, выросший на 8,6% (для сравнения ценные бумаги «Лукойла» подорожали на 13.9%, «Новатэк» прибавил 9.1%, «Газпром нефть» - 7.7%, «Газпром» - 6.3%, «Татнефть» - 4.2%, а «Сургутнефтегаз» - 1.4%).Причем, 15 января акции «Роснефти» достигли исторического максимума и закрылись на отметке в 512,2 руб. за штуку, впервые с октября 2018 года превысив отметку в 500 рублей. В результате, компания вернула себе 1-е место по рыночной капитализации (73,5 млрд долл.) в российском нефтегазовом секторе, обогнав «Газпром» (72,4 млрд долл.), как на Лондонской, так и на Московской биржах. По итогам торгов 15 января капитализация Роснефти на Лондонской фондовой бирже составила 73,5 млрд долл., Газпрома – 72,4 млрд долл.; капитализация Роснефти на МосБирже – 5,43 трлн руб., Газпрома – 5,36 трлн руб.Эксперты отмечают, что хорошая динамика, наблюдающаяся в начале 2021 года, является логичным продолжением тенденций прошлого года., в течение которого Роснефть также опередила отраслевых конкурентов (акции нефтяной компании опередили индекс МосБиржи нефти и газа на 13%). Все это свидетельствует о том, что за ростом стоимости акций стоит не только восстановление цен на нефть, но также ряд фундаментальных факторов, среди которых в первую очередь можно выделить прогресс в развитии крупнейшего глобального проекта в нефтегазовой отрасли - «Восток Ойл». Аналитики подсчитали, что NPV «Восток Ойл» (доход от реализации проекта) по предварительным оценкам составляет от 70 до 120 млрд долл.Кроме того, положительно воспринимается вклад проекта в устойчивое развитие: нулевое сжигание попутного нефтяного газа, уменьшение углеродного следа компании до 12 кг/бнэ (при среднемировом показателе 50 кг/бнэ), развитие ветрогенерации.