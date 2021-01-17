«А вы собираетесь окунаться в прорубь?» Такой «Вопрос дня» и ответы на него мы публикуем в нашей газете (столичный выпуск) в понедельник, 18 января. Это также стало поводом и для моего звонка заслуженному артисту России Амаяку Акопяну.- ...Амаяк, приближается Крещение – праздник, когда многие традиционно ныряют в ледяную воду. Ты - как?- На то, чтобы окунуться в прорубь, способен не каждый православный христианин.Видимо, я не так закален душой и сердцем. Поэтому - останусь на берегу.- Ага... Даже - несмотря на то, что ты - знаменитый иллюзионист, и у тебя были даже фокусы, связанные с нырянием.- Ну, я только в теплой воде показывал свои трюки.Это было в 1980-е, в Ялте, Сочи, Севастополе, Симферополе. Меня заковывали в цепи и в кандалы, надевали смирительную рубашку, сажали в мешок, сверху завязывали толстенной веревкой. И с улюлюканьем зрителей, которые участвовали в спектакле, а это было на пленэре - бросали в Чёрное море.А потом я мгновенно, менее чем за минуту, там - под водой, раскрепощался, всплывал, потрясая кандалами и цепями на радость своих зрителей.Но это все трюки, конечно.- А как тебе они удавались?- Рассказываю подробно - только посетителям сайта «Комсомолки».Цепи - настоящие, замки тоже, но к ним была специальная отмычка-фомка, как ее называют в уголовном мире.И вот я в плавки прячу эту специальную отмычку, которая подходит ко всем замкам.Либо был ещё и такой вариант - из толпы зрителей, которые окружали в тот момент Амаяка Акопяна, выходила якобы «случайная барышня», а на самом деле, моя ассистентка. И - в прощальном поцелуе - передавала мне отмычку - из уст в уста.Ну, и так далее...- Так, Амаяк, вот с этого места - подробнее!- Значит, отмычка оставалась у меня во рту.- И что потом?- А дальше - дело техники. Когда меня сажают в мешок, я уже в это время раскрепощаюсь.Как? Мне стоит скрыться с головой в мешке, - все, я изо рта достаю отмычку и быстро отпираю замки.Но трюк опасный. Я его сейчас даже не демонстрирую.И потом - я мог это все проделывать только в тёплой воде.У меня была такая мысль, конечно, - исполнить номер зимой, в крещенские морозы. Но очень боялся, что подумают, что я иронизирую, не очень почтительно отношусь к христианским праздникам.Я очень боюсь, что верующие меня неправильно поймут.- Понял. Очень интересно. Насколько мне известно ты - человек крещеный, причем…- … крестился взрослым человеком. В сорок лет. Да.- Поэтому надо все это взвесить, чтобы не обидеть православных.- Конечно. Согласен.- Амаяк, я рад услышать твой бодрый голос. И - с наступающим святым праздником Крещения!- Спасибо, Саша! И - тебя.- Нам всем - здоровья и удачи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМоскву и Подмосковье ждет самая морозная ночь зимы: до -31 градуса!В Крещенскую ночь стужа немного ослабеет (подробности)