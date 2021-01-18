Московский ЦСКА одним из последних в Премьер-Лиге завершил новогодние каникулы. Один из лидеров РПЛ 16 января начал выходить в рабочий режим - вернувшиеся в расположение клуба игроки прошли медицинский осмотр. Неделей ранее, к слову, с отдыха вышла \\"молодежка\\" ЦСКА, которая отправилась на тренировочные сборы.Стоит сказать, что за сутки до медосмотра основного состава в жизни капитана армейцев Игоря Акинфеева случилось яркое событие - он защитил магистерскую диссертацию.Было объявлено, что в тренерский штаб ЦСКА вошел бывший вратарь армейцев, 46-летний Дмитрий Крамаренко. Как сообщила пресс-служба москвичей, он отправился с командой на зимние сборы в Испанию. Крамаренко имеет большой опыт работы - до того он трудился в «Габале», «Нефтчи» и академии ПФК ЦСКА.После полудня 17 января основной состав клуба отправился на тренировочные сборы в испанским Кампоамор. В Аликанте ЦСКА будет готовиться к второй части сезона вплоть до 19 февраля. Однако же, не все поехали - от команды отделился Кристиян Бистрович.- Полузащитник Кристиян Бистрович не полетел в Испанию в связи с переговорами о возможном переходе в другой клуб на правах аренды, - сообщила пресс-служба ЦСКА.По информации комментатора \\"Матч ТВ\\" Нобеля Арустамяна, Бистрович может стать игроком одного из турецких клубов, отправишись в аренду.СПРАВКА \\"КП\\"Состав ЦСКА на сборах в ИспанииВратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков.Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Вадим Карпов, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Бруно Фукс, Георгий Щенников.Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Наир Тикнизян.Нападающие: Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Чидера Эджуке, Владислав Яковлев.