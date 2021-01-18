В апреле 2020 года Борис Грачевский в четвертый раз стал отцом: молодая жена Екатерина Белоцерковская родила ему сына Филиппа. Журналисты вспоминали трогательную историю, случившуюся несколько лет назад: Грачевский заболел раком кожи, Екатерина поддерживала его всеми силами, и болезнь удалось победить. «Я очень хочу жить, у меня молодая жена, которую я очень люблю, и Катя мне всегда говорит: «Даже не думай умирать, живи». Хорошо, буду жить».Увы, через считаные месяцы, в декабре 2020-го, создатель «Ералаша» заболел COVID-19. Вначале был вполне бодрым. Соответственно врачи порекомендовали ему проводить лечение дома. Однако вскоре состояние Грачевского стало ухудшаться. 28 декабря стало известно, что его госпитализировали в московскую городскую больницу № 52. Он находился под капельницей и сетовал, что встретит праздники в палате. Перед Новым годом Грачевского перевели в реанимацию. Потом начали говорить об искусственной коме.И вот вечером 14 января в соцсетях начали появляться сообщения его друзей о том, что он скончался. Киновед Вячеслав Шмыров написал: «Ковида, как мне показалось, поначалу он не боялся, потом стал бояться. И ковид не заставил себя ждать...»Грачевский родился в 1949 году в Подмосковье. Отец его после войны стал конферансье и, как это тогда называлось, «работником культуры». Логично было бы предположить, что сын пойдет по его стопам, однако в юности Борис захотел стать инженером-конструктором. Как он сам вспоминал, ему казалось жутко интересным строить ракеты, корпеть над чертежами... Но потом это увлечение ушло - и он попросил отца «устроить его в кино». Отец устроил его грузчиком на Студию имени Горького.Как раз там и тогда режиссер Лев Кулиджанов снимал «Преступление и наказание». Грачевский вспоминал, что просто находиться в студии рядом с ним было для него величайшим счастьем. А еще большее счастье наступило, когда он начал работать администратором на сказке Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса». Роу даже предложил ему сняться в фильме. Точнее, снималась лишь его рука в резиновой перчатке, изображая лапу морского чудовища, высовывающуюся из воды...Через несколько лет Грачевский вместе со сценаристом Александром Хмеликом вплотную занялся киножурналом. Как рассказывал Борис Юрьевич, идея его создания пришла в голову Алле Суриковой: та предложила делать аналог сатирического киножурнала «Фитиль» для детей и даже придумала название - «Фитилек». Однако Сергей Михалков, главный редактор «Фитиля», оказался против того, чтобы его «бренд» использовал кто-то другой. И дочь Хмелика предложила другое название - «Ералаш».На выпусках «Ералаша» (их крутили и по телевидению, и в кинотеатрах перед детскими фильмами) выросло целое поколение, фразы вроде «Ничего себе сходил за хлебушком!..» стали крылатыми. Ну и песня Елены Камбуровой «Мальчишки и девчонки» у нас известна всем.После перестройки «Ералаш» полностью перебрался на ТВ, а в последние годы - в YouTube: выпуски набирали по 80 млн просмотров в месяц. В большом же кино Борис Юрьевич дебютировал только в 2008 году, когда приступил к съемкам подростковой драмы «Крыша» о трех школьницах, переживавших много сложных ситуаций. Грачевский говорил в интервью «КП»: «У нас детям очень мало уделяется внимания - пытаюсь в этой картине внимание к ним привлечь».На гражданскую панихиду в московском Доме кино пришло около двухсот человек - близкие, друзья семьи. Все в масках: коронавирус все еще свирепствует. Телеведущая Елена Малышева надела прозрачный защитный экран.Оказывается, 6 января Грачевский прислал некоторым из друзей одно и то же сообщение - картинку, которой заканчивалась каждая серия «Ералаша», с надписью «Всё!» Неужели прощался, понимая, что не выкарабкается?Все два часа, пока шла церемония, вдова Екатерина Белоцерковская рыдала. А в конце сказала: «Ты есть, ты был, ты будешь. Но это не конец. Мы обязательно встретимся».Портрет Грачевского нес его сын Максим. Похоронили Грачевского на Троекуровском кладбище.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак работает бизнес-империя «Ералаш»: на чьи деньги снимают киножурнал и кто стал преемником ГрачевскогоТолько две основные компании Бориса Грачевского за прошлый год принесли прибыль в 125 млн. рублей (подробности)Борис Грачевский: «Мне есть чем оправдаться перед Всевышним»От коронавируса скончался человек-праздник и папа «Ералаша» (подробности)