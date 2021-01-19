Первый же его сборник стихов «Звезда полей», вышедший в Москве, ошеломил. И обрадовал! Явился новый, звучный и самобытный поэт, непохожий на других. Это был, по правде сказать, уже второй его сборник, но первый, вышедший в Северо-Западном издательстве до столицы не долетел. Возможно, еще и потому так ярко сразу и засветилась его звезда.Родился Рубцов на Вологодчине. Мать умерла рано, отец, как началась Великая Отечественная, ушел на фронт, оставив пятилетнего мальчишку соседке, оказавшейся недоброй женщиной - не раз Коля ее потом вспоминал... Потом детский дом. Но он не посуровел, не ожесточился. Много лет спустя выходил из дома на улицу и в карман обязательно клал несколько недорогих конфетин - ведь обязательно же встретится кто-нибудь из ребятни, и у него есть чем порадовать.Походить по земле он успел немало. Отслужил на Северном флоте, работал на рыболовном траулере - все это он успел испытать и оставить в стихах. Но человек он все же по самой сути своей был сухопутным, и ничего на свете не было дороже ему, чем освещенные и согретые его звездой родные места и те ветры, что находили его, где бы он ни был.Иногда к нему приходило странное для него самого чувство: неудержимо, даже болезненно тянули обратно в родные места, родное село, но и город он успел полюбить, понять - город тоже его держал. Хотелось жить одновременно и там, и здесь, а не получалось... И хоть написал он о любимой: «Мы разлучаемся с тобою, чтоб снова встретиться с тобой...», слова эти можно отнести и вот к этому стремлению к сельскому дому, где он родился. О его гибели остались легенды. Вдвоем с подругой, тоже поэтессой, особой неудачливой и болезненно честолюбивой, они проверяли его силу воли. Оба как будто были в подпитии. Иначе происшедшее невозможно объяснить. Она понемногу вонзала в грудь ему нож, но все глубже и глубже, наблюдая, сколько он сможет терпеть... Когда приехала скорая, было уже слишком поздно.Поэту было всего 35... При жизни вышло всего четыре сборника его стихов. Но любой из этих книг хватит, чтобы имя Николая Рубцова стало в ряд имен замечательных русских поэтов.