В Москве 17 января 2021 года на Троекуровском кладбище похоронили Бориса Грачевского. Отдать дань уважения и проводить в последний путь основателя Ералаша\\" пришли его близкие, коллеги и поклонники. Прощались с режиссером в столичном Доме кино. Тяжелее всего приходится молодым женам мэтра. Вторая супруга Анна Панасенко и третья избранница Екатерина Белоцерковская не скрывают чувств к мэтру. Артистки, вероятно. испытывают одни и те же эмоции из-за трагедии и одинаково убиваются от горя.Организовать прощание и похороны Бориса Грачевского его молодой вдове Екатерине Белоцерковской помогли друзья режиссера. 36-летняя актриса тяжело переживает невосполнимую утрату. У нее на руках остался девятимесячный сын Филипп. Четвертый ребенок Бориса Юрьевича появился на свет в апреле 2020 года.Катя не в силах была сдерживать слезы, прорыдала все два часа, что длилась церемония прощания. Девушку под руки поддержали друзья и коллеги.В финале прощания вдова обратилась к Борису Юрьевичу. \\"Ты был, есть и будешь. Будешь вечно в наших сердцах. Знаешь, ты, как никто, любил жизнь. И любишь сию минуту. Ты гениальнейший человек. Ты просто помни только об одном, что мы все тебя любим. Все твои дети тебя любят. И я тоже. Это не конец, мы обязательно встретимся вместе\\", - сказала рыдающая Белоцерковская.После этого подошла к гробу, который буквально утонул в цветах. Она несколько минут стояла, смотря в одну точку, слезы лились по ее щекам, а хрупки плечи вздрагивали под траурной одеждой. Белоцерковская за последние дни очень осунулась. В ее окружении говорят, что она перестала спать, ничего не ест и находится в предынсультном состоянии из-за жуткого стресса.Ничуть не легче и второй жене Грачевского. Анна Панасенко до сих пор не может поверить в случившееся. 34-летняя женщина практически не ест и не спит. \\"14 января в 22:30 Катя написала мне, что Бори нет. С этого момента что-то оборвалось. Пропал сон, аппетит…\\", - написала она в блоге.От союза с Борисом Юрьевичем у нее подрастает восьмилетняя дочь Василиса, которая растет копией своего знаменитого папы. \\"Простите, что пишу, но мне хочется с кем-то поделиться... Дома не могу, там Вася, она не должна меня видеть такой. У нас с Борей были сложные отношения, но сейчас это кажется таким мелким и пустым… Память автоматически шлет только хорошее. Самое главное, что у нас была, есть и будет самая главная любовь - Василиса Борисовна\\", - отметила модель.Бывшая супруга Бориса Юрьевича призналась, что не знает, как сообщить дочери о смерти отца. Василиса нарисовала его портрет. \\"Она сказала, что привезет тебе, когда ты вернешься из больницы, так как же быть, как быть… Как-будто сон какой-то, Борь…\\", - не находит места Анна.Панасенко попросила отца своей дочери присматривать за девочкой с небес. \\"Видишь, сколько снега выпало. Это, чтобы тебе было теплее. Пока, Борь! Василиса Борисовна передает тебе привет. Ты следи за ней оттуда, а я уж здесь постараюсь\\", - добавила телеведущая.Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года. В начале декабря 71-летний худрук \\"Ералаша\\" заразился коронавирусом, лечился дома онлайн, но потом ему стало резко плохо. Его доставили в больницу в конце декабря, поместили в реанимацию. Врачи дважды вводили его в медикаментозную кому. Побороть недуг артист не сумел.