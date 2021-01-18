Сергей ШЕСТОВ, президент организации ветеранов «Вымпела»:- Не-е-ет, я этим не занимаюсь. Каждый индивидуально должен закалиться, иметь к этому склонность, пройти психологический цикл. А если в этом нет логики и осмысленности, то сдуру можно кое-что сломать. В спецназе есть подготовка борьбы с холодом - но это другая история.Брюс ХЛЕБНИКОВ, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса:- Я раньше окунался в прорубь каждую зиму, но сейчас это для меня в прошлом. Охладел. Хотя знакомые пойдут в ночь на 19-е к проруби.Матвей ШПАРО, полярный путешественник:- Не собираюсь я никуда нырять! С меня достаточно Северного Ледовитого океана. Мы же не говорим о погружении в ледяную воду в спецкостюмах. Мне доводилось проваливаться в полыньи - неоднократно, за полярным кругом. Приятного в этом мало. И потому я не большой фанат таких вещей. Пускай другие этим занимаются.Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы:- У нас есть два типа отношения к этому явлению. Я принадлежу к первому. Прохожу этот обряд по убеждениям. Другая часть населения относится к этому как к процедуре, связанный с погружением в холодную воду. Это весьма полезное мероприятие, главное - не переоценивать свои возможности. Я буду окунаться не в Москве.Владимир ПЛЮЩЕВ, экс-тренер сборной России про хоккею:- Я крещенских купаний не отрицаю. Когда помоложе был, и сам окунался, когда старые травмы не тянули назад. Специально в Звенигород ездил в купель нырнуть - и очень хорошо было. Хоккеисты были и воинами, и защитниками - им такое было нужно...Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:- Я человек твердых атеистических правил. И я против антуражных проявлений массовых. Купание в проруби - это одно из них. Ничего глупее не придумано! Хотя в молодости я занимался закаливанием и бегал в трусах круглый год. Вспомните времена прежнего мэра, когда он окунался в компании известных людей - ну это же пиар, а не оздоровление!Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина и певица:- Несколько лет подряд в Крещение я утром окунаюсь в океан, а вечером, вернувшись домой, перед своим днем рождения опускаюсь в ледяную купель, ведь вода в это время повсюду считается святой.