Каждую неделю мы подводим итоги и смотрим, какие подкасты Радио «Комсомольская правда» больше всего слушали за минувшие 7 дней. И вам рассказываем - вдруг вы пропустили что-то интересненькое. Вот кто возглавил топ на минувшей неделе.1 место. Астролог Тамара Глоба: Мы ещё три года будем носить маски и перчатки, а США ждёт очень тяжелое времяИзвестный астролог в эксклюзивном интервью Радио «Комсомольская правда» рассказала о том, что ждет Россию и мир в 2021 году. Отдельный прогноз по знакам зодиака также есть! (слушать)2 место. Памяти Бориса Грачевского: последнее интервью основателя «Ералаша» Радио «Комсомольская правда»14 января не стало создателя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Чтобы вспомнить талантливого режиссера и сценариста, давайте послушаем последнее интервью, которое он дал Радио «Комсомольская правда». Несмотря (а может и благодаря) резким вопросам, Борис Юрьевич остался очень доволен той беседой (слушать)3 место. Артём Шейнин: На «пропагандиста» не обижаюсьЭто интервью мы брали у Артёма довольно давно - ещё в начале прошлого года. А взлетело в топы оно после того, как поклонники не увидели харизматичного ведущего в программе «Время покажет» на Первом канале. Стали гуглить, куда пропал Артём и натыкались на его интервью. А рассказ и правда интересный вышел, вневременной, послушайте (слушать)4 место. Ольга Бузова: Оказавшись перед Путиным, я бы спросила: «Как вы ко мне относитесь?»Поющая ведущая дала эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда» и рассказала о своих отношениях с Давой, тратах, сходстве с Пугачевой и участии в «Ледниковом периоде» (слушать)5 место. Артемий Лебедев: Основа русского менталитета - всё время прибеднятьсяЭту интервью получилось необычным не только потому, что дал его дизайнер всея Руси Тема Лебедев, а еще и потому, что взял его специально для Радио «Комсомольская правда» художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. Поговорили о том, существует ли русская правда, изменил ли интернет человека, зачем вводить многополые браки и каково жить с 19 двоюродными братьями и сестрами (слушать)6 место. Какое будущее ждет Навального в РоссииАлексеи Навальныи — шпион западных разведок? Или засланный казачок Кремля? А может тройной агент? И что с ним будет в 2021 году? В спецпроекте Радио «Комсомольская правда» на эти вопросы отвечают Ксения Собчак, Алексей Венедиктов, Григорий Явлинский, Павел Пряников, Сергей Мардан, Мария Баронова и многие другие (слушать)7 место. Философ Александр Дугин: Под видом свободы нам навязывается новый цифровой концлагерьСергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с философом Александром Дугиным, каким будет человечество, почему победу Байдена можно считать госпереворотом и станут ли люди полностью цифровыми (слушать)8 место. Владимир Жириновский: Мишустин может стать вторым СтолыпинымВладимир Вольфович рассказывает, объявят ли импичмент Дональду Трампу, зачем возвращаться Алексею Навальному в Россию, насколько стала эффективна работа правительства под руководством Михаила Мишустина, почему надо прививаться от коронавируса и нужно ли принимать участие в крещенских купаниях в этом году (слушать)9 место. 7 способов справиться со стрессомДля большинства людей стресс является основной проблемой, которая влияет на наше здоровье. Из-за него снижается иммунитет, который сейчас мегаважен. Рассказываем, как избавиться от стресса и как быть с теми, кто этот самый стресс вызывает (слушать)10 место. В 2021 году «большой брат» будет следить за доходами россиян еще пристальнее: как оформить всё по умуЭкономист, профессор, доктор экономических наук Никита Кричевский рассказывает, как в 2021 году правильно оформить свои доходы, чтобы вам от налоговой ничего не было, а у вас при этом всё было (слушать)