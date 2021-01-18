«Кротовые норы» есть, их не может не бытьСразу несколько научных работ, появившихся в последнее время, воодушевляют. Во-первых, из выводов, которые делают их авторы, следует: в ткани пространства-времени действительно существуют тоннели - так называемые «кротовые норы» или «червоточины» (wormholes), которые соединяют кратчайшими путями точки Вселенной, удаленные друг от друга на огромные расстояния. Во-вторых: эти тоннели проходимы. В них можно проникать, а стало бы попадать в другие галактики и возвращаться обратно. И в-третьих: ученые вроде бы знают, как искать входы-выходы в «кротовые норы». Всё это и вселяет надежду на то, что посланцы человеческой цивилизации рано или поздно доберутся до других звездных систем, проникая туда сквозь так называемые внутримировые «кротовые норы». А если удастся найти их межмировые разновидности, то можно будет оказаться и в соседних вселенных.Знатоки, рассказывая о «кротовых норах», предлагают представить пространство в виде листа бумаги. Обозначают на этом листе точки, удаленные друг от друга, скажем, на 20 сантиметров. Очевидно, что это расстояние и придется преодолеть, чтобы попасть из одной точки в другую. Однако можно согнуть лист, совместить точки, и проколов бумагу, почти мгновенно оказаться в пункте назначения, попав туда сквозь образовавшуюся дыру. И не давать крюка, что называется.Согласно теории относительности Эйнштейна, подобные кратчайшие пути могут иметься и во Вселенной – в ее масштабах, конечно. Да и сам Альберт Германович не раз намекал на такое чудо, решая вместе со свои учеником - математиком Натаном Розеном - соответствующие уравнения. За что «кротовые норы» стали уважительно называть «мостиками Эйнштейна-Розена».Но в то, что «мостики» реально проходимы теоретики не сильно верили. Полагали, что живой организм вряд ли выдержит гравитационные перегрузки – приливные силы, возникающие на входе в «нору».Сомнения Эйнштейна и Розена недавно развеяли Хуан Малдасена (Juan Maldacena), профессор американского Института перспективных исследований (Institute for Advanced Study), и его коллега Алексей Милехин (Alexey Milekhin), выпускник Принстонского университета (Princeton University), опубликовав научную работу под недвусмысленным названием «Проходимые для людей кротовые норы» (Humanly traversable wormholes).Принстонские ученые рассчитали: в «норе» с устьем диаметром не менее 1500 километров перегрузки будут отнюдь не запредельными – не более 20 g. И то – на доли секунды. Тренированные космонавты выдержат.Где их искать – эти самые «кротовые норы»В 2020 году Рейнхард Гензель (Reinhard Genzel) из Института внеземной физики имени Макса Планка (Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics) и Андреа Гез (Andrea Ghez) из Калифорнийского университета (University of California) получили Нобелевскую премию по физике, обнаружив супер-массивный компактный объект в центре Млечного пути - черную дыру, как они решили. Предположить такое им позволило странное поведение звезд там – в 26 тысячах световых годах от Земли. Звезды загадочным образом ускорялись - будто бы находились под воздействием чего-то очень большого и очень массивного. Проанализировав наблюдаемые явления, Гензель и Гез пришли к выводу: аномалии порождает гигантская черная дыра размером с Солнечную систему – тот самый супер-массивный объект, который, как подсчитали ученые, тяжелее Солнца в 4 миллиона раз. Его назвали Стрелец А* (Sagittarius A*).Не все, однако, согласились с Нобелевскими лауреатами. Из статьи, которую опубликовали астрофизик Де-Чанг Дэй (De-Chang Dai) из университета Янчжоу (Yangzhou University in China) и его коллега Дежан Стойкович (Dejan Stojkovic ) из Университета Буффало (University at Buffalo) следует: этот самый Стрелец А* может и не быть черной дырой, а являть собой «кротовую нору». На соседние звезды она воздействуют гравитацией, которой «сквозит» от массивных объектов, расположенных по другую сторону «норы».Дэю и Стойковичу вторят Паоло Салуччи (Paolo Sаlucci) - физик из Международной школы передовых исследований SISSA в Триесте (Италия) и его коллеги из Индии и США. В своей статье, опубликованной в журнале Annals of Physics, они тоже уверяют: в центре Млечного пути находится не черная дыра, а «кротовая нора», спонтанно возникшая когда-то в результате неких энергетических и квантовых флуктуаций. От неё начинается пространственно-временной тоннель – как минимум, внутримировой. А то и межмировой.В смысле «нор», по мнению Салучии, перспективны и другие галактики. В каждой, как он полагает, должно быть хотя бы по одной «норе».Способ отличить «кротовую нору» от черной дыры предложили недавно Сергей Красников, старший научный сотрудник лаборатории физики звезд Пулковской обсерватории, с коллегами. Из их статьи следует, что вещество, которое ускоренно движется по тоннелю, должно порождать характерное гамма-излучение. Оно и ее и выдаст «нору», поскольку поток излучения из неё гораздо мощнее того, который сквозит из черной дыры. Выглядит со стороны не струёй, а сферой. Да и спектр у него иной.Александр Кириллов и Елена Савелова, ученые из МГТУ имени Баумана подозревают, что так называемые «орки» - странные радио кольца (Odd Radio Circles или сокращенно ORC) - тоже возникают в результате «деятельности» пространственно-временных тоннелей. А стало быть, и указывают на них.Некие кольца, ярко светящиеся по краям, впервые проявились на снимках, полученных в 2019 году в процессе составления «Карты эволюции Вселенной» (Evolutionary Map of the Universe). Объекты неизвестной прежде природы «высветил» гигантский австралийский радиотелескоп Australian Square Kilometre Array Pathfinder, задействованный в работе. Назвав кольца «странными», астрономы выразили свое недоумение от увиденного, сообщив об этом в журнале Nature Astronomy.Пока обнаружено четыре «орка». Но на самом деле, по прикидкам наблюдателей, их гораздо больше - не менее тысячи только в обозримом пространстве.По гипотезе российских ученых, гигантские кольцевые структуры, оставшиеся загадочными для обнаруживших их астрономов, могут быть порождены сильнейшими магнитными полями, которыми обладают «кротовые норы». Если это и в самом деле так, то Вселенная «изрыта» ими – тоннелями, сквозь которые можно путешествовать в дальние дали.Ищите, как говорится, и обрящете.А В ЭТО ВРЕМЯЛетать быстрее света? Это очень медленноНе исключено, что когда-нибудь «нору» подходящего размера получится проделать искусственно. Физик Кип Торн, придавший научное правдоподобие нашумевшему в свое время фильму «Интерстеллар», герои которого нашли «кротовую нору» в районе Сатурна, с 1988 года уверяет: «мостики Эйнштейна-Розена» можно навести при помощи некой отрицательной энергии. И многие физики его поддерживают. Но представлений о том, как практически получить эту самую отрицательную энергию пока не имеют.Не найдем «кротовые норы» или не изготовим их самостоятельно - никогда не увидим другие миры. Слишком много времени уйдет на то, что добраться до них даже на самых, казалось бы, быстроходных звездолетах.В свое время это наглядно продемонстрировал Джеймс О'Донохью (James O'Donoghue) - специалист NASA по планетарным наукам, ныне сотрудничающий с Японским космическими агентством JAXA. Несколько созданных им роликов иллюстрируют, как выглядит со стороны полет космического корабля, двигающегося со скоростью света и быстрее.В одном из роликов ученый придал «своему» звездолету скорость USS Enterprise из научно-фантастического сериала «Звездный путь: Следующее поколение» (Star Trek: The Next Generation). «Разогнал» до скорости, которая в 2 тысячи раз превышала скорость света.В район Проксимы Центавра – ближайшей к нам звезды, у которой скорее всего имеется планета, пригодная для жизни, зведолет О'Донохью прибыл примерно через 18 часов. Что вполне приемлемо. Однако, чтобы пересечь нашу Галактику — Млечный путь — столь «скорому кораблю» потребовалось бы 96 лет. И минимум 300 лет, чтобы долететь до соседней галактики - Туманности Андромеды. Кошмарно долго.Читайте дальше, смотрите удивительные ролики О'Донохью полетов к планетам Солнечной системы и другим звездам. Подробности в нашем материале.