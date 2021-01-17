Неприятностью обернулся отдых в Дубае для Анны Калашниковой. Девушка отправилась туда в начале января со своим избранником Иваном. Мужчина встречается с артисткой уже год, он бизнесмен, сфера его интересов - банковское дело.- В Дубае мы с Иваном решили отметить сразу 4 праздника. Новый год, Рождество, день рождения Ивана и годовщину нашего знакомства, - рассказывает kp.ru певица. - Стоит ли говорить, что наша поездка при таком количестве поводов превратилась в сплошной медовый месяц. Мы удивляли друг друга романтическими сюрпризами и подарками. Например, я устроила Ивану свидание на 27 этаже ресторана в Бурже al muntaha. Там я подарила ему портфель от Hermes. Это лимитированная вещь. Таких в мире всего несколько. Поэтому стоил портфель опять дорого - около 800 тысяч рублей. Ваня жест оценил и в ответ устроил мне поход по бутикам почти на миллион рублей.Однако после возвращения в Москву все оказалось не так радостно. В такси по дороге домой Калашникова и ее жениха ограбили:- Наш водитель в отпуске, поэтому мы вызвали такси представительского класса, чтобы доехать до дома. Сумок было очень много. И когда мы приехали домой, одной из сумок мы не досчитались. Водитель лишь развёл руками, мол, ничего не брал. Как теперь что-то докажешь...Обидно, что в сумке лежал тот самый портфель за 800 тысяч и моя косметичка с украшениями.Как говорит Анна, она уже написала жалобу в такси с просьбой вернуть сумку. Однако официального ответа пока не получила.- Если не вернут, придётся обратиться в полицию. Таксист вообще себя очень странно вел, задавал много навязчивых вопросов во время поездки и отпускал сальные шуточки. Будем разбираться, куда он дел нашу сумку.Примечательно, что Анна не в первый раз становится жертвой мошенника. До этого у певицы несколько раз воровали мобильные телефоны на светских мероприятиях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Билеты по 180 тысяч за компанию с миллиардерами»: Анна Калашникова шикует в ДубаеПевица отдыхает с женихом Иваном (подробности)