17 января в Портретном фойе Художественного театра режиссер Сергей Женовач вручал «чайки». По традиции памятные значки получили сотрудники МХТ им.Чехова, которые проработали в этом театре 15, 25, 30, 35 и 40 лет. А те, кто служит 45 лет и более 50 получили ювелирные изделия с символикой МХТ. Бронзовые, серебряные, золотые «чайки» разлетелись актерам, режиссерам, осветителям, машинистам сцены, костюмерам... В ответном слове все награжденные признавались в любви Художественному театру.Из лауреатов, которые служат в театре полтора десятка лет, - актрисы Ксения Лаврова-Глинка и Мария Зорина.Марина Зорина поблагодарила своих учителей Аллу Покровскую, Романа Козака, Дмитрия Брусникина, Виктора Сергачева… Все они ушли. Совсем недавно не стало еще одно мастера Валерия Хлевинского. Кого-то из награжденных много лет назад принимал на работу Олег Ефремов, кого-то – Олег Табаков. Воспоминание об ушедших мастерах задавало грустное настроение празднику.Серебряную «чайку» за 25 лет работы в театре получил актер Олег Тополянский, ровно полжизни он провел в Художественном театре.Золотую «чайку» за 35 лет работы получила помощник художественного руководителя Марина Брусникина.За 40 лет работы в театре наградили народного артиста РСФСР Станислава Любшина. «В далеком 1952-м году я случайно попал в Художественный театр на спектакль «Три сестры», - вспоминал Любшин. - Когда Ангелина Степанова, стоя спиной к зрительному залу, произнесла: «В Москву!», я ощутил солнечный удар. Вот говорят, что любовь опасное чувство, но еще страшнее – театр! Я уже написал диплом, я учился в кислородно-сварочном техникуме – если ли у кого-то из вас похожее образование? Но я забыл про свой диплом, меня куда-то понесло! Мог ли я себе тогда представить, что Степанова, пронзившая мне сердце, станет моей партнёршей в «Тартюфе» Анатолия Эфроса?»На церемонии был советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Он вручил старейшей актрисе театра (ей 91 год), народной артистке РСФСР Раисе Максимовой Орден Александра Невского. «В интервью Раисы Викторовны я прочитал, что она бывала в имении моего деда, Владимира Ильича Толстого, в Троицком, может быть, мы даже виделись там. И представляете, спустя полвека такая удивительная встреча! Вы потрясающая красавица, я сейчас стою рядом с легендой МХАТа, и это огромное счастье!»Кстати, памятный знак \\"Чайка\\" придуман не вчера.В 1901 году первые жетоны \\"Чайка\\" были подарены Чеховым актерам, игравшим в его пьесах \\"Чайка\\" и \\"Дядя Ваня\\". В октябре 1908 года к 10-летию Московского Художественного театра был выпущен значок \\"Чайка\\" с тремя портретами: Константина Станиславского, Владимира Немировича-Данченко и Саввы Морозова. Значок вручался всем, кто прослужил в МХТ 10 лет. В 1923 году к 25-летию МХТ его отцы-основатели приняли решение о награждении почетным юбилейным значком \\"Чайка\\" актеров, проработавших 15 лет, и других работников за 25-летнюю службу.В 2001 году художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова Олег Табаков ввел деление значков на золотые, серебряные и бронзовые.