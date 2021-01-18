Считанные дни остались до 45-летия Анастасии Волочковой. Балерина усилено готовится к юбилею, который она отметит 20 января 2021 года. Она приводит себя в порядок с помощью специалистов - делает маникюр и педикюр, красит волосы. Артистка также решила похвастаться перед публикой подтянутой фигурой.Анастасия Волочкова в свои 44 года может похвастаться подтянутой фигурой и умопомрачительными шпагатами. Знаменитость придерживается жесткой диеты, употребляя в пищу лишь немного куриного мяса, яиц и салатных листьев. Знаменитость каждый день встает к балетному станку и совершенствует свою знаменитую растяжку. Кроме того, она посещает тренажерный зал, где специально для нее разработан комплекс силовых упражнений.Результатами труда звезда похвасталась перед поклонниками. Она разделась и сделала селфи в одном лишь купальнике. \\"Ну, вроде к спектаклю и дню рождения подхожу в форме. Просто много физической нагрузки, занятий, репетиций и практически отсутствие еды. Утром я ем полчашки постного острого овощного супа со шпинатом без соли. А вечером - два вареных всмятку яйца. Иногда салатными листьями добавляю рацион. Плюс русская баня, купель и массаж!\\", - сообщила Анастасия.В кадре артистка смотрит на свое отражение в зеркале. Там же можно заметить икону преподобной Феодоры Александрийской.Россияне стали обсуждать, насколько этичным выглядит столь фривольное фото балерины на фоне святого образа. За разъяснениями светские хроникеры обратились к священнику Василию Покровскому.По его словам, в случае с Волочковой ситуация двойственная. С одной стороны, у балерины дома есть святые образы, что говорит о ее воцерковленности и принадлежности к православному христианству. С другой же стороны, делать снимки с оголенными частями тела на фоне иконы и показывать это публике недопустимо для по истине верующего человека.\\"Любой христианин может иметь в спальне иконы. Это является одним из путей сближения с господом, но святые образы нужны для того, чтобы перед ними молиться, а не позировать. Иконы лучше не ставить возле зеркал, а располагать на иконостасе\\", - цитирует священнослужителя \\"Вечерняя Москва\\".Он отметил, что иконы являются лишь напоминанием для верующих, что бог постоянно присутствует рядом. \\"Независимо от наличия или отсутствия иконы в помещении, господь все видит и обо всем ведает. Поступать, как Волочкова, не надо. Фотографировать себя в таком виде возле святых образов и показывать другим людям - это оскорбление чувств верующих. Она таким образом оскверняет святой образ. Это большой грех, за который ей придется отвечать\\", - резюмировал служитель культа.