Членам семьи президента США полагается круглосуточная охрана. Статус дочери действующего главы государства требовал от Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера нахождения под круглосуточным наблюдением со стороны агентов секретных служб.Иванка и Джаред проживают в престижном вашингтонском районе Калорама, в их доме – шесть туалетов. Но Иванка запрещала охранникам заходить в дом по нужде. Пришлось поставить биотуалет во дворе. Но это не понравилось соседям.Промежуточным решением стала возможность пользования туалетом, расположенным в гараже Барака и Мишель Обамы, живущих неподалеку. Но один из спецагентов оставил после себя там бардак, и семья 44-го президента США деликатно попросила найти другое решение проблемы.В результате было решено арендовать подвал в доме, расположенном напротив особняка Иванки Трамп.И, как сообщает The Washington Post, госбюджет потратил на аренду этого помещения и его содержание $144000. За аренду придется платить до 26 сентября текущего года, срока окончания договора, подписанного и оформленного в 2017 году.