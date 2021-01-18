В кулуарах Гайдаровского форума операционный директор «Эн+ Груп» Вячеслав Соломин сообщил РИА Новости, что компания запустила программу вакцинации от коронавируса около 700 сотрудников предприятия.«Мы составили списки ключевых производственных сотрудников в приоритетном порядке, порядка 700 человек, и идет программа уже вакцинации в официальном порядке, но люди дополнительно еще в частном порядке прививаются. Мы считаем, что это очень важная инициатива», - пояснил Вячеслав Соломин.в 2020 году En+ вложила около 6 миллиардов рублей на медицинскую помощь в целом по всей компании, включая металлургический сегмент. 4 миллиарда из них вложено в строительство модульных инфекционных госпиталей, которые основатель En+ Group Олег Дерипаска открыл в конце года в семи регионах. Кроме того, порядка 2 миллиардоврублей компания направила на закупку медтехники, медикаментов, Средств индивидуальной защити , поддержку пенсионеро.Напомним, «Эн+ Груп» - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы мощностью 19,6 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн. тонн в год.