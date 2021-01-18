Эпидемия COVID-19 вносит свои коррективы в планы не только обычных людей по всему миру, но и военных. Даже такая консервативная структура как швейцарская армия была вынуждена кардинально изменить формат подготовки новобранцев и перейти на \\"виртуальный формат\\" муштры молодого пополнения!Всего в начале января этого года в казармах ждали 12 тысяч призывников из числа жителей горной страны, которые должны были пройти обязательную базовую подготовку на случай войны. Однако власти решили, что в нынешних условиях соблюдать \\"социальную дистанцию\\" будет невозможно и решили просто оставить половину рекрутов на \\"домашнем обучении\\", чтобы избежать риска распространения COVID-19.В результате 6 тысяч будущих военных должны будут в ближайшие три недели ежедневно по шесть часов тренироваться в уставах, тактике, маскировке и других ратных премудростях в специальном приложении. Причем в программе предусмотрены даже занятия по физподготовке, которые также будут организованы через компьютер по типу фитнесс-приложений. Кстати, даже за такую \\"муштру\\" рекрутам предусмотрена оплата со стороны правительства как за настоящую службу.Правда полностью перейти в оффлайн призывникам не удастся, ведь уже 8 февраля их ждут реальные войсковые части, где \\"домоседы\\" встретятся с сослуживцами для проведения тренировок в полевых условиях. Перед этим им придется сдать тестирование на коронавирус, а также экзамены по пройденным предметам. Тех, кто получит \\"неуд\\", ждет еще месяц уже в настоящих казармах.Сейчас в Швейцарии военная служба обязательна для всех мужчин старше 18 лет, но проходит она в форме краткосрочных курсов — сначала четыре с половиной месяца начальной подготовки, а потом трехнедельные курсы каждые несколько лет для \\"обновления\\" знаний. Формально армия горной страны насчитывает 100 тысяч человек, из которых только 10 процентов являются \\"профессиональными военными\\", а подавляющее большинство представляют собой призывники и добровольцы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Германии для нарушителей карантина и ковид-диссидентов открывают тюрьмуЗаключение станет последней мерой после предупреждения и штрафа (подробнее)