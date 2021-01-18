В прошлом году после 16 лет эфира ТНТ закрыл проект «Дом-2». Среди причин называется нерентабельность реалити-шоу и падение рейтингов телесмотрения. Напомним, что 17 лет назад «Дом-2» придумал Валерий Комиссаров, который теперь решил вернуть шоу в эфир. Как стало известно Комиссаров начал переговоры с ТНТ о покупке прав на шоу. Все права на «Дом-2» сейчас все еще принадлежат каналу ТНТ.Валерий Комиссарова отправил каналу предложение о выкупе прав на «Дом-2». Комиссаров считает, что любой из телеканалов заинтересован в рейтинговом контенте, поэтому проблем с тем, чтобы найти место эфира для «Дома-2» не будет: «У всех руководителей каналов есть одна головная боль: «Где взять много качественного ежедневного контента?». А почти все телевизионные начальники мои друзья».Валерий Комиссаров ответил на вопрос kp.ru по возможной сделке.- Валерий, сумма сделки коммерческая тайна. Но о каких цифрах может идти речь? Сколько могут стоить права на «Дом-2»?- Сумму сделки сказать сложно, потому что с одной стороны проект закрыт, а это означает, что он должен стоить не очень дорого. Но, с другой стороны, это абсолютно узнаваемый бренд-легенда, известный нескольким поколениям. В любом случае, скоро узнаем.- Есть ли у вас конкуренты по выкупу прав на «Дом-2»?- Конкурентов нет и вряд ли появятся, потому что это очень сложный проект, где управление контентом должно производиться не при помощи сценария, а благодаря манипуляции ситуациями. Такого опыта, тем более десятилетнего, ни у кого нет. Но я смогу возродить «Дом-2»!Комиссаров считает, что у профессионалов всегда есть возможности привлечь финансирование, и вернуть зрителя к экранам. Он-то знает, как сделать проект в пару раз дешевле. Его «Дом-2», где Бузова и Водонаева жили в бараках, смотрели миллионы. Валерий следил эти годы за «Домом-2» и видел, что реалити перестало им быть: «Таких звёзд, которых я открыл: Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Мая, Меньщикова и других - с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но «Дом-2» - это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы. Например, Apple переживал не лучшие времена, когда аж на целых 12 лет расстался со Стивом Джобсом. Но когда Джобс вернулся, Apple стал легендой. Я знаю, как должен развиваться “Дом-2”, чтобы стать не просто интересным, но таким же феноменальным, как и в первое десятилетие».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМиллионеры с бревна: Виктория Боня раскрыла фантастические заработки участников «Дома-2»На скандальной телестройке можно было договориться об окладах, которые не снились рядовым работникам (подробности).Герои без историй и низкие рейтинги: настоящие причины закрытия «Дома-2»18 декабря снимают последний выпуск шоу — Бузова на площадке не может сдержать слез (подробности).