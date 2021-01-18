«Газпром нефть» и правительство Архангельской области заключили соглашение об импортозамещении смазочных материалов и технических жидкостей. Подписи под документом поставили председатель правления компании Александр Дюков и губернатор региона Александр Цыбульский.Обратим внимание, что компания уже имеет успешный опыт партнерства с регионом: за последние несколько лет ряд крупнейших предприятий Архангельской области перешли на масла производства «Газпром нефти», тем самым снизив расходы на закупку смазочных материалов до 15%. В рамках нового соглашения «Газпром нефть» увеличит поставки высокотехнологичной продукции и расширит круг потребителей среди предприятий энергетики, ЖКХ и промышленного комплекса региона. Поставку современных масел в соответствии с соглашением обеспечит компания «Газпромнефть-смазочные материалы».«К программе „Газпром нефти“ по импортозамещению смазочных материалов и технических жидкостей сегодня присоединились уже свыше 30 регионов России, - пояснил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. - Участие в программе позволяет предприятиям в регионах снижать расходы на закупку высокотехнологичных масел, при этом повышая эффективность и надежность работы техники. В Архангельской области мы уже сотрудничаем с несколькими компаниями, но подписание соглашения с региональным правительством — это выход на принципиально другой уровень партнерства. Уверен, муниципальные предприятия региона оценят индивидуальный подход „Газпром нефти“ к потребностям каждого клиента».«Структура экономики нашего региона определяет интерес к продукции „Газпром нефти“ не только со стороны первоочередных потребителей моторных масел — лесодобывающих компаний с широким автомобильным парком, но и предприятий сферы электроэнергетики, судоходной отрасли, - добавил Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области. - Рассчитываем, что благодаря партнерству с одним из лидеров отечественного рынка моторных и специализированных масел, мы сможем обеспечить качественной продукцией предприятия области, заменить дорогостоящие иностранные аналоги и оптимизировать затраты регионального бизнеса».Напомним, программа по импортозамещению масел и технических жидкостей «Газпром нефти» действует с 2015 года. Высокотехнологичные смазочные материалы, которые выпускает компания, сертифицированы международными ассоциациями ATIEL и API, а также отвечают требованиям крупнейших мировых производителей автомобилей и промышленного оборудования. В рамках соглашений с регионами специалисты «Газпром нефти» помогают подобрать моторные масла с учетом особенностей и требований каждого участника программы. Благодаря комплексному подходу и замене продукции иностранного производства, региональные предприятия получают дополнительный экономический эффект при соблюдении всех требований предприятий изготовителей техники.