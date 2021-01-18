Некоторые эксперты ожидали, что этот понедельник станет для российских финансовых рынков «черным». Но обвала пока не случилось. Котировки отечественной валюты и акций российских компаний хоть и снижаются, но в среднем на полпроцента. Для биржи это вполне нормальный уровень колебаний. Хотя... еще не вечер.ЧТО С ДОЛЛАРОМ И ЕВРОАмериканская валюта с начала торгов ушла в район 74 рублей. Рост на 12 часов дня составляет 0,6%. Евро дорожает теми же темпами. Курс единой валюты Старого Света достиг 89,5 рубля.- На этой неделе рубль будет получать поддержку от начала налогового периода. Но этого не хватит, если на негативном внешнем фоне политическое давление на Россию из-за задержания Навального будет нарастать. Поэтому фантазии об укреплении российской валюты хотя бы к 70 руб за доллар следует оставить их авторам, а самим готовиться к новой волне девальвации, - считает Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».Правда, на курс доллара на мировом рынке будет влиять и другой фактор - очередная массированная поддержка американской экономики.- В конце прошлой недели Джо Байден представил новый пакет помощи для экономики США в размере $1,9 млрд. Две трети этих денег придется на выплаты гражданам. Выплаты на одного человека составят по две тысячи долларов, - напоминает Вадим Сысоев, ведущий аналитик компании «Совлинк».Другими словами, США снова запустили печатный станок. И это ускорит инфляцию в Штатах и девальвацию американского доллара по отношению к другим мировым валютам. Что окажется мощнее по своему воздействию на рубль, определить пока сложно. Все будет зависеть от действий западных властей.ФИКСАЦИЯ ПРИБЫЛИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕПримечательно, что с утра понедельника падает не только рубль, но и акции российских компаний. Индекс Мосбиржи снижается на те же 0,6%. Но это было ожидаемо. Во-первых, в конце прошлой недели в минусе закрылись западные площадки. А это всегда индикатор для российских инвесторов. Во-вторых, в «красной зоне» в понедельник оказались и азиатские биржи. В-третьих, цена на нефть тоже снижается.В целом негатив на фондовом рынке объясняется усталостью от роста. Котировки акций по всему миру весь прошлый год били рекорды. Первые недели этого года тоже оказались ударными. Индексы в большинстве стран обновили свои максимальные значения. Поэтому инвесторы резонно ожидают, что рынок возьмет паузу, а часть акций подешевеют из-за фиксации прибыли некоторыми участниками торгов.- Риски фиксации краткосрочной прибыли на этой неделе, судя по всему, реализуются, - считает Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».Большинство инвесторов будут следить за тем, как власти США и Евросоюза отреагируют на новости о задержании российского оппозиционера. И главное - какими будут дальнейшие действия российских властей в отношении Навального. Слишком жесткий сценарий может дать Западу дополнительный повод для разворачивания очередных экономических санкций. В этом случае кнопку «Продать» могут нажать многие участники рынка. И это приведет к обвалу на российской бирже.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему «Берлинского пациента» в Германии провожали как «особо ценный груз», а в России его задержалиНемцы предприняли особые меры, чтобы в Москву Навальный вылетел, не запачкав ботинки и имиджа (подробности).