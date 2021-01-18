Первый российский нефтеналивной танкер класса «Афрамакс» «Владимир Мономах», построенный на судостроительном комплексе «Звезда», вышел в свой первый рейс. Заправка нефтепродуктами производилась в Находке. Во время швартовки и погрузки буксирное обеспечение танкера осуществляла компания «Роснефтефлот».Напомним, закладка танкера состоялась 11 сентября 2018 года в присутствии президента России Владимира Путина. В мае 2020 года с опережением контрактных сроков «Владимир Мономах» был спущен на воду. В декабре прошлого года после успешного выполнения ходовых испытаний судно было передано заказчику - «Роснефтефлоту» - дочерней компании «Роснефти», которая специализируется на фрахтовании и портовом обеспечении, реализации судостроительных проектов и управлении морским и речным флотом.Танкеры типа «Афрамакс» называют «зелеными». Они спроектированы с соблюдением самых жестких стандартов по экологической безопасности. Главная и вспомогательная энергетические установки могут работать как на традиционном, так и на экологически чистом топливе – сжиженном природном газе, что соответствует новым правилам по ограничению выбросов оксидов серы и парниковых газов в бассейне Балтийского и Северного морей.«Владимир Мономах» - головное судно серии танкеров типа «Афрамакс». Танкеры предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Ранее такие суда в России не строились.Длина танкера – 250 метров, ширина – 44 метра, дедвейт – 114 тыс. тонн, скорость – 14,6 узлов, ледовый класс – ICE-1А. На судне созданы комфортные условия для экипажа: есть сауна, бассейн, спортзал, у каждого члена команды своя каюта, высокоскоростной интернет.Общий портфель заказов судоверфи «Звезда» насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. Судостроительный комплекс создается на базе Дальневосточного завода «Звезда» консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть» по поручению президента России. Сегодня в портфеле верфи – 12 танкеров типа «Афрамакс», 10 из них – по заказу «Роснефтефлота».