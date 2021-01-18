В конце прошлой недели с трехмесячным опозданием стартовал чемпионат Национальной хоккейной лиги, в котором выступает несколько десятков игроков из России. И сразу несколько из них отличились. Самое приятное, что первый гол в сезоне Александра Овечкина в ворота «Питтсбурга» (4:5 ОТ) наши болельщики могли видеть в воскресенье прямом эфире «Матч ТВ». Федеральный спортивный канал теперь показывает некоторые игры НХЛ, большинство, правда, идут по ночам…Кстати, это шайба Овечкина стала 707-й в заокеанской карьере, и он вплотную подошел к Майклу Гартнеру (708 шайб), занимающему 7-е место среди лучших снайперов НХЛ все времен. На очереди достижения Эспозито (717 – 6-е место), Дионна (731 – 5-е), Халла (741 – 4-е)…А еще все отмечают дебют Кирилла Капризова в «Миннесоте», который в первом же матче против «Лос-Анжелеса» набрал сразу три очка – сделал две голевые передачи и забил шайбу в овертайме, принеся победу своей новой команде! У Капризова (после двух матчей) и Овечкина (после трех) по 4 балла в зачете бомбардиров (1 гол + 3 передачи). По две заброшенные шайбы имеют на своем счету Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Свечников («Каролина»).Кстати, кроме Кирилла Капризова, сайт Международной федерации хоккея отмечает дебют еще одной восходящей звездочки с русской фамилией. Это 21-летний швейцарский хоккеист «Чикаго» Филипп Курашев – сын советского-российского хоккеиста и тренера Константина Курашева. Курашев-старший после завершения карьеры в Европе, остался жить в Швейцарии, где у него и родился сын Филипп, который пошел по стопам отца. Курашев-младший был одной из главных звезд сборной Швейцарии на молодежном чемпионате мира-2019, и был задрафтован \\"Чикаго\\". Филипп уехал в Америку, где в течение двух сезонов играл в АХЛ, и вот \\"ястребы\\" взяли в состав основной команды. Филипп Курашев дебютировал 15 января, получив 14 минут игрового времени против «Тампы». Правда, «Чикаго» пока три стартовых матча проиграл…