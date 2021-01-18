Лера Кудрявцева более семи лет счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. В 2014 году пара приобрела загородный дом на Рублевке. В двухэтажном коттедже есть все самое необходимое и даже собственный тренажерный зал.Лера Кудрявцева не любит афишировать свою жизнь. После свадьбы телеведущая и Игорь Макаров решили, что пора иметь свой загородный дом и приобрели особняк в Подмосковье. Этот уютный и защищенный от любопытных глаз высоким забором коттедж звезда любовно называет \\"домик в деревне\\".Особняк в два этажа с фасадом из темного кирпича находился в прекрасном состоянии и новых хозяев практически все устраивало в его интерьере. Ремонт супруги решили не делать, заменили только часть мебели.\\"Дом мы купили готовый. Ремонт не нужен, но буду менять кое-что из мебели и забор\\", - рассказывала несколько лет назад Кудрявцева.Интерьер особняка выполнен в стиле модерн. В отделке преобладают кремовые и бежевые оттенки.Меблировка комнат достаточно дорогая. Натуральное дерево, кожа, бархат и шелк - именно им отдала предпочтение Лера.После рождения дочки Маши в 2018 году супругам пришлось обустраивать детскую. И если раньше Лера и Игорь лишь приезжали на Рублевку на выходные, то с появлением наследницы окончательно перебрались за город.Макарову необходимо постоянно поддерживать себя в форме, поэтому хоккеист оборудовал для себя целый тренажерный зал. Занимается там и Кудрявцева.