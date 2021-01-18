Западные страны верят на слово Алексею Навальному, который утверждает, что его отравили российские власти, при этом не считают нужным предоставить нашей стране какие-либо доказательства. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.- В клинике «Шарите», как и в омской больнице, не обнаружили никаких следов боевого отравляющего вещества. Его нашли только в клинике Бундесвера, - напомнил Лавров. - И нам результаты предоставить отказались, обосновывая это тем, что тогда мы узнаем, какие технологии у Бундесвера есть для распознавания боевых отравляющих веществ. При этом в случая со Скрипалями Запад божился, что таких технологий у них нет.Когда Россия запросила у немецких властей результаты анализа, который показал отравление Навального боевым отравляющим веществом, нас отправили в Организацию по запрещения химического оружия. Там же кивают на Берлин, мол, вся информация у немцев.- Это чистой воды издевательство. Нас футболили из Берлина в Гаагу и обратно, а потом сказали, что есть другая причина: сам Навальный не хочет, чтобы эти данные попали в РФ, - возмущается Лавров. - Только недавно Германия отрапортовала, что ответила на все вопросы нашей Генпрокуратуры. Но все ответы были только со слов Навального и его супруги, никаких доказательств. Навальный говорит, что его отравила Россия. На Западе ему верят, и нам в качестве доказательств предоставляют только слова Навального.Министр подчеркнул, что Россия призывает Германию и Францию исполнить свои международные обязательства и предоставить нашей стране анализы, в которых обнаружились следы «Новичка».- Но, как и в истории с Литвиненко или Скрипалями, нам не говорят ничего. Так себя вести нашим партнерам нельзя, - отрезал Лавров. - Не будет больше игры в одни ворота. Не будет доверия немецкой или французской клинике, не будет доверия клинике, которую выберет ОЗХО, пока мы не убедимся, что это достойные специалисты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему «Берлинского пациента» в Германии провожали как «особо ценный груз», а в России его задержалиНемцы предприняли особые меры, чтобы в Москву Навальный вылетел, не запачкав ботинки и имиджа (подробности).