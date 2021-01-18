В полицию обратилась 33-летняя актриса театра Валерия Кристиансен, жена датского певца Томаса N’evergreen. Девушка сообщила полицейским, что стала жертвой мошенников, которые похитили музыкальное оборудование на крупную сумму. Валерия рассказала оперативникам, что в конце декабря обратилась в одну из курьерских служб, чтобы переправить барабанную установку из Москвы в Тайвань. На следующий день с актрисой связался курьер, прибыл по нужному адресу, где забрал барабаны и увез в неизвестном направлении. Спустя несколько дней девушка решила проверить статус почтового отправления и узнала, что ценная посылка отправлена не была.«Было установлено, что неизвестное лицо, представившееся курьером по имени Олег, забрало барабанные установки фирмы «Brady» для последующей отправки их в Тайвань. Однако посылка отправлена не была, а курьер вместе с барабанами исчез. Ущерб от действий злоумышленника составил 493 609 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органахВ настоящее время полиция разыскивает недобросовестного курьера, а также дорогостоящую барабанную установку, которая была похищена у актрисы Валерии Кристиансен.Валерия Кристиансен - актриса московского театра Луны. Ее муж - известный датский певец Томас N’evergreen, в 2010 году он представлял Данию на конкурсе «Евровидение».