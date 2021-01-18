Роль и вес портала Госуслуги в борьбе с пандемией коронавируса в ближайшее время существенно возрастет. Владимир Путин по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектом поручил до 1 февраля доложить ему об организации через Госуслуги записи для россиян на вакцинацию от коронавируса. То есть звонить или тем более ходить пешком в поликлинику будет ни к чему – все вопросы с вакцинацией можно будет снять через единый портал. Кроме этого Путин поручил правительству проработать вопрос использования Госуслуг для уведомления россиян о результатах тестов на наличие коронавируса.Но и это еще не все. В ближайшее время в прошлое должно уйти противоречие – чтобы воспользоваться цифровыми услугами гражданин обязан показать паспорт. Президент поручил обеспечить россиянам возможность получать услуги без обязательного предъявления бумажных документов – «предоставить возможность использования гражданами на альтернативной основе электронных документов при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг без обязательного предоставления документов на бумажном носителе».- Прояснить до 1 августа правовой статус апартаментов.- Исключить из программы льготных авиаперевозок на Дальний Восток и в обратном направлении ограничения по возрасту.- До 1 апреля скорректировать государственные программы в соответствии с обновленными национальными целями развития и единым планом их достижения.- Обеспечить своевременную выплату зарплаты и надбавок за работу в новогодние праздники медикам, помогающим больным коронавирусом.- До 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.- Представить к 1 марта предложения по ограничению роста цен на строительные материалы.