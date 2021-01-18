«Спартак» признал: переговоры о возвращении Квинси Промеса, самого яркого легионера в истории красно-белого клуба, действительно идут. Фанаты замерли, боясь спугнуть удачу. Для них Квинси – символ летящего в атаку «Спартака». Но что делал голландец эти 2,5 года в Европе? Почему не стал там звездой и сейчас готов вернуться в Москву? И нужен ли он нынешнему «Спартаку»?Москву Квинси покинул в последний день лета 2018 года. «Севилья» выложила за голландца 21 млн евро, и уже вдоволь наевшийся российской популярности Промес помчался покорять Европу. Получилось так себе. В Испании у Квинси не заладилось. Он вроде бы принял участие в большом количестве матчей за год, но только в половине случаев выходил на поле с первых минут. Его бросали с одной позиции на другую, он поиграл и на левом фланге атаки, в центре поля и даже исполнял крайнего защитника. Но, кажется, совсем не был счастлив. И когда через год «Севилья» решилась продать голландца в «Аякс», этот трансфер оказалось лучшим выходом.Испанцы отдавали Квинси с дисконтом. Напомним, что «Спартаку» за игрока был выплачен 21 млн евро, а всего через год «Севилья» смогла получить с «Аякса» всего 15,7 млн евро. А для голландцев покупка Квинси получилась вполне успешной.Голландские клубы не любят платить большие суммы за футболистов, тем более возрастных. В Эредивизи команды на целены на то, чтобы продавать молодые дарования, и продавать задорого. Но в «Аяксе» решили, что молодежь на продажу лучше растет, когда рядом есть опытные звезды. В клубе не жалели денег на покупку, например, возрастных Блинда и Тадича, а Квинси вполне себе вписался в эту политику.В «Аяксе» Промес расцвел, быстро стал лидером, много забивал, немало отдавал передач. А заодно увлекался репом, наладил бизнес и вообще чувствовал себя отлично. А потом все сломалось. И только недавно всплыла криминальная история, из-за которой, возможно, Квинси покинет «Аякс».В декабре Квинси Промеса неожиданно упекли в тюрьму за то, что он на одной из семейных вечеринок ножом ударил в ногу своего двоюродного брата. Через пару дней футболиста выпустили. Но в этой истории темных пятен так много, что никто не понимает, что там вообще было. Во-первых сам инцидент произошел еще несколько месяцев назад, и почему Промеса арестовали только зимой – не понятно. Адвокаты футболиста утверждают, что тот вообще не участвовал в той вечеринке. А среди болельщиков ходит версия, что удар ножом родственник Квинси получил за то, что воровал деньги.В любом случае, разбирательство продолжается, теоретически игроку грозит два года лишения свободы. И все это может подвигнуть Промеса на возвращение в Москву – туда, где он действительно был по-футбольному счастлив.В «Спартаке» признали, что переговоры идут. Но судя по всему они далеки от завершения. Понятно, почему в московском клубе хотят вернуть Квинси:- Промес действительно самый яркий легионер в истории клуба.- Фанаты будут в восторге от его прихода.- Левый край атаки с приходом Квинис станет сильнейшим в РПЛ- Адаптация не понадобится – Промес за три года не престал быть своим, он знает как покорять российский футбол.Ну, а сам Квинси смог бы еще раз перезагрузить карьеру в клубе, где его обожают, и снова почувствовать себя большой звездой целой страны.Но есть и отрицательные факторы. Прежде всего – деньги.- «Аякс» заплатил за Квинси 15 млн евро и их бы хотел вернуть. Но платить такие деньги за 29-летнего игрока, которого потом не продашь, - слишком большая роскошь. Идеальна для «Спартака» была бы аренда. Но этот вариант не интересен «Аяксу».- Квинси хотел бы получить последний большой контракт в карьере. Это значит зарплата должна быть на уровне 3 млн евро. Это тоже много для нынешнего «Спартака».- Не завершилась криминальная история. А вдруг адвокаты обманывают, и там все намного серьезнее и действительно закончится тюрьмой?В любом случае, возможное возвращение Квинси в «Спартак» - самая яркая трансферная история зимы. Если она завершится для красно-белых удачно, Квинси Промес только украсит финал сезона 2020/21.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭкс-игрок \\"Спартака\\" Квинси Промес поссорился с родственником и ударил его ножомВсе произошло во время большой семейной вечеринки (подробности).