По итогам 2020 года ставки аренды жилья снизились в большинстве российских городов-миллионников. Зато они выросли в половине городов с населением до 300 тысяч. К таким выводам пришли специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР», изучив данные по 70 российским городам (элитное жилье не учитывалось).Среди населенных пунктов, где вдруг резко подскочил спрос на съемные квартиры, абсолютный лидер — Череповец. Аренда однушек за 2020 год там подорожала на 28,8%, трешек — почти на 30%. На втором месте, тоже с ростом ставок почти на треть, — Мурманск (население — около 290 тысяч).В топе городов, где ставки, напротив, больше всего просели, - Казань, Петербург, Симферополь, Москва и Ярославль. Тут, правда, о трети цены речь не идет. Снижение в основном составляет вокруг 10%, но все же тенденция налицо.- В пятерку городов с самой подешевевшей арендой вошли обе столицы. Это во многом связано с оттоком рабочей силы из мегаполисов – отчасти из-за потери работы во время карантина, отчасти из-за открывшейся возможности трудиться удаленно. По этой же причине люди стали активно переезжать из центра на окраины и за город – это заставляет часть арендодателей снижать цены, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор «МИРа КВАРТИР». – Те же тренды и в большинстве городов-миллионников. Из них ростом ставок могут похвастаться только Новосибирск, Волгоград, Омск, Красноярск и Самара.Понятно, что из мегаполисов люди не переселились в никуда — многие вернулись в свои родные регионы, где затраты на съем жилья гораздо меньше. Скажем, в Мурманске даже после подорожания средняя ставка аренды однушки, по данным «МИРа КВАРТИР», более чем вдвое ниже, чем в Москве (15 965 рублей в месяц против 37 911 рублей).Эксперты называют и еще одну причину, по которой, по их мнению, спрос на аренду жилья в мегаполисах снизился. Это льготная ипотека на новостройки и вообще общее снижение ипотечных ставок. Те арендаторы, которые сохранили приличный доход, побежали кредитоваться и покупать собственное жилье. Это более характерно именно для крупных городов, где уровень зарплат позволяет в массовом порядке брать ипотеку хотя бы по сниженной ставке.Как считает Павел Луценко, роковая роль льготной ипотеки для рынка аренды станет еще заметнее в наступившем году. Ведь многие бросились покупать московское или питерское жилье именно в надежде подзаработать на его сдаче. Соответственно, конкуренция арендодателей за квартиросъемщиков увеличится — особенно в районах, где много новостроек.(однушки/двушки/трешки, изменение за год)Казань -9,5%/-13,0%/-16,8%Санкт-Петербург -11,4%/-14,5%/-13,2%Симферополь -7,1%/-14,6%/-16,9%Москва -10,9%/-12,9%/-13,9%Ярославль -0,3%/-8,4%/-21,8%Екатеринбург -0,4%/-9,4%/-15,2%(однушки/двушки/трешки, изменение за год)Череповец +28,8%/+28,9%/+29,7%Мурманск +28,6%/+23,4%/+31,8%Чита +23,6%/+23,2%/+30,5%Якутск +23,6%/+23,5%/24,3%Улан-Удэ +26,3%/+24,9%/+17,5%(По данным mirkvartir.ru)ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтоит ли покупать квартиры в небоскребах«Комсомолка» выяснила у экспертов плюсы и минусы квартир в высотках (подробности).