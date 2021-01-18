Михаил Мишустин поручил усилить контроль за электро- и теплоснабжением в регионах в период сильных морозов. Если в Москве, по прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни начнется потепление, то на большей части России напротив ожидаются аномальные холода. Так, в Центральном федеральном округе в ближайшие дни температура будет на 6-12 градусов ниже нормы, достигнув от -20°C до -30°C. Холоднее нормы будет даже на Северном Кавказе: до -10°C. В Иркутской области и на Чукотке морозы будут достигать -51°C, от минус 45 до минус 50 градусов будет в Хабаровском крае, а в Якутии термометры упадут до отметки -56°C.Сильные морозы уже привели к авариям в некоторых регионах. Без воды и тепла недавно остались сотни жителей Ленобласти. Поселок под Сызранью лишился тепла в 30-градусные морозы. В Архангельске в течение нескольких часов замерзали около сотни домов. Когда столбики термометров приблизились к минус 40, коммунальщикам пришлось отключить отопление - местная станция не выдержала. Без подобных сводок не обходится ни одна русская зима.Михаил Мишустин поручил своим заместителям Александру Новаку и Марату Хуснуллину тщательно мониторить работу всех объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и не допускать сбоев в обеспечении людей теплом и электроэнергией.- При необходимости нужно оказывать всяческое содействие региональным властям, оперативно реагируя на каждый аварийный случай, - отметил Мишустин.