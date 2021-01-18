Мы убеждены, что нужно не собачиться друг с другом, извините за жаргон, а садиться за стол переговоров и обсуждать претензии друг к другу. Мы по-прежнему заинтересованы в таком диалоге. Но ломиться в закрытую дверь, которую Запад дружно держит на засове, нам уже как-то, знаете, ниже собственного достоинства.Мы максимально открыты для сотрудничества по вопросам поставок и производства наших вакцин. И мы видим позитивный отклик на предложения Российского фонда прямых инвестиций зарубежным партнерам по организации лицензионного производства. Москва обсуждает эти вопросы со странами Азии, Африки, Латинской Америки, Арабского Востока. Думаю, это правильный путь, который опирается на стремление объединить усилия человечества. К сожалению, не у всех в условиях пандемии проявилась тяга к солидарности. США и их ближайшие союзники пытались использовать ситуацию для наращивания своих методов давления, шантажа, ультиматумов.На Западе с удовольствием кинулись комментировать ситуацию вокруг Навального. Причем все комментарии как под копирку. Цель этих разговоров очевидна — отвлечь внимание от кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития.В клинике «Шарите», как и в омской больнице, не обнаружили никаких следов боевого отравляющего вещества. Его нашли только в клинике Бундесвера. И нам результаты предоставить отказались, обосновывая это тем, что тогда мы узнаем, какие технологии у Бундесвера есть для распознавания боевых отравляющих веществ. При этом в случая со Скрипалями Запад божился, что таких технологий у них нет.Это чистой воды издевательство. Нас футболили из Берлина в Гаагу и обратно, а потом сказали, что есть другая причина: сам Навальный не хочет, чтобы эти данные попали в РФ. Только недавно Германия отрапортовала, что ответила на все вопросы нашей Генпрокуратуры. Но все ответы были только со слов Навального и его супруги, никаких доказательств. Навальный говорит, что его отравила Россия. На Западе ему верят, и нам в качестве доказательств предоставляют только слова Навального.Мы призываем Германия и Францию выполнить свои международные обязательства и предоставить результаты анализов, в которых обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Но как в истории с Литвиненко или Скрипалями, нам не говорят ничего. Одни только «хайли лайкли». Так себя вести нашим партнерам нельзя.По тому, какие люди привлекаются в команду избранного президента США, линия на доминирование американского государства и его образа жизни продолжится. Внешняя политика Вашингтона и дальше будет направлена на сдерживание Китая и России. Там в открытую рассуждают, как бы сделать так, чтобы Россия с Китаем не объединились настолько, что будут чувствовать себя более мощно, чем сама Америка.Полагаю, что на российском направлении манеры американцев, может, станут чуть более вежливыми. Но суть политики изменится едва ли.Полдюжины человек, создавших технологические империи, даже знать не хотят, какие права у них есть в собственном государстве. Они предпочитают сами определять эти права, основываясь на, так называемых, корпоративных нормах. При этом ни в грош не ставят конституции своих государств. Это мы сейчас наблюдаем в США.Если Соединенные Штаты не обеспечат подчинение свободе слова и своей Конституции деятельности нарушителей этой Конституции, тогда она предъявят себя миру в несколько ином виде, чем образ самого последовательного и яростного борца за демократию. Будем надеяться, американское общество не позволит элитам в борьбе друг с другом использовать такую очевидную цензуру. Есть риск подорвать саму государственность, если не удастся разобраться с частными корпорациями.Действия Вселенского патриарха Варфоломея уже привели к расколу в Кипроской православной церкви, к брожениям в других церквях. Его миссия, судя по всему, уготованная ему американцами, которые не скрывают, что активно с ним работают, - похоронить влияние православия в современном мире. Другого объяснения его действиям я не вижу.