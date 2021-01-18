Анна Нетребко снялась в новой фотосесии, примерив сразу несколько вечерних образов. Кадрами из нее оперная дива поделилась в Инстаграме. Поклонников особенно покорил снимок певицы в платье-бюстье, из-под которого виднеется кружевной бюстгальтер. Образ дополнила черная шляпа с круглыми полями и серьги с крупными жемчужинами. Анна сделала селфи в студии в тот момент, пока фотографы колдовали вокруг ее мужа, оперного певца Юсифа Эйвазова.- Хулиганим, - лаконично подписала Нетребко этот кадр.Подписчики пришли в восторг от того, как выглядит певица. За последние месяцы 49-летняя звезда оперной сцены еще больше похудела, и теперь любой наряд сидит на ней идеально. «Топ-модели меркнут перед такой красотой. И Голливуд тоже», «Какая вы красивая», «Шикарная», «Вам невероятно идет этот образ», - написали фолловеры в комментариях.Еще один роскошный наряд, который не остался незамеченным, - алое платье с открытыми плечами и глубоким декольте, подчеркнувшим пышный бюст певицы. Анна не преминула напомнить, что все ее прелести – натуральные: никакой пластики и силикона.- Когда я уже почти забыла, что красота и мода существуют, - написала певица, поставив хэштеги «горжусь своей натуральностью» и «долой диеты».То, что артистка очень постройнела, особенно заметно по черному облегающему платью с бархатным корсетом, в котором Анна выглядела особенно худой и подтянутой. Позируя в наряде с глубоким вырезом, Нетребко кокетливо пританцовывала перед камерой.Сейчас Анна с мужем проводят время в Москве. Певица выступила на сцене Большого театра, а потом пришла на спектакль еще раз в качестве зрительницы. Во время одного из своих прошлых визитов в Россию Нетребко заболела коронавирусом. Скорее всего, вирус она подхватила во время репетиций в театре. Анна готовилась дать концерт в Большом, но выступления пришлось отменить. Артистка провела на больничной койке почти две недели и даже встретила в палате свой 49-й день рождения.Несмотря на пандемию, Анна и Юсиф много путешествуют. Супруги живут в Вене, но часто приезжают в Россию. А Новый год пара встретила в Риге. Вместе с Тьяго, сыном Нетребко от первого брака, они приехали в Латвию и отметили праздник в компании друзей. Новогодние каникулы Анна провела в родном Краснодаре, а затем снова отправилась в Москву.