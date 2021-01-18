В последний раз публично Владимир Путин встречался с экс-премьером и главой СВР Михаилом Фрадковым четыре года назад, и в этот понедельник не могло не броситься в глаза, насколько изменился Фрадков, похудевший на несколько размеров. Но несмотря на это, 70-летний политик на покой не собирается, и разговор с главой государства шел о работе его института.- Мы пытаемся занять публичное место в экспертной среде, причём и среди своих и среди зарубежных экспертов, - рассказал Фрадков. - Работа не простая, потому что есть вопросы, которые требуют действительно большего осмысления.Глава института доложил о своем представительстве в китайском проекте «Один пояс, один путь», проработке темы Большой Евразии, для обеспечения российских интересов.- Много тем, мы работаем в институте по пятидесяти основным направлениям, - сказал Фрадков. - Вы дали поручение заниматься и внутриполитическими, и экономическими вопросами. Мы работаем с регионами – тема территориального развития, тема демографии, народонаселения, бедности, социальная психология.