Светлана Радионова занимает пост главы Росприроднадзора всего два года, но за это время она сумела серьезно изменить работу службы. В 2019 году под руководством Радионовой прошла внутриведомственная реорганизация, в результате которой региональные управления были укрупнены и заменены на межрегиональные. За счет этого удалось сократить численность административных кадров и увеличить количество инспекторов, которые фактически являются главным инструментом работы надзорной службы. И если раньше 61 территориальное управление не вполне справлялось с объемами задач, часто игнорируя обращения граждан, то теперь все гражданские жалобы отрабатываются оперативно. В этом принципиальная позиция Радионовой: чтобы знать о проблемах, нужно общаться с людьми.«Считаю, с людьми нужно разговаривать»Сама Радионова придерживается позиции, что в диалоге можно решить многие вопросы. В своих соцсетях она часто общается с подписчиками, просит рассказывать о проблемах их регионов. С их помощью даже проверяет обращения, особенно непрофильные — а таких ей поступает немало. Светлане Радионовой пишут про голодающих в приюте собак, брошенных животных, горящих лесах и других случаях, которые находятся вне полномочий Росприроднадзора. Но Светлана Радионова такие сообщения не игнорирует: подсказывает к кому обратиться, пишет в профильные службы, а иногда и собственными силами решает проблему. В случаях, когда информация нуждается в проверке, а задействовать силы инспекторского состава официально невозможно, Светлане приходится обращаться и к помощи подписчиков. Так, например, общими усилиями был спасен бурый медведь, брошенный в клетке в лесу в одном из районов Республики Башкортостан. Радионова не смогла пройти мимо этой новости и попросила местных жителей подтвердить достоверность информации. После того, как выяснилось, что история правдива, Светлане удалось найти человека, готового принять медведя на содержание, и собрать команду волонтеров, которые помогли перевезти животное в новый дом. После успешного завершения «операции» Светлана Геннадьевна Радионова лично поблагодарила всех участников.«Я вовсе не хочу стать человеком, кому слова благодарности даются труднее, чем негатив и гнев»Светлана Радионова снискала славу жесткого и бескомпромиссного руководителя. Она и сама это признает: «К нарушителям у нас подход строгий», — эти слова глава Росприродназора подтверждает делами. Но в обычной жизни Радионова Светлана старается быть открытой и не стесняется проявлять эмоции. Именно эти качества ценят в Радионовой ее подписчики. Она искренне переживает за животных, делится своей любовью к долгим поездкам на автомобиле, радуется победе Хабиба. Некоторых возмущает такая человечность Радионовой, но Светлану это не беспокоит. К негативу она уже давно привыкла. По словам Радионовой, она прекрасно понимает, что большинство людей видят в ней чиновника, а не человека, но ее это не останавливает.СправкаСветлана Геннадьевна Радионова родилась и выросла в Алма-Ате. После окончания школы уехала в Саратов, где Светлану приняли в Государственную академию права на юридический факультет. Первое место работы Радионовой — прокуратура подмосковного города Жуковского. Светлану взяли на должность помощника прокурора. Спустя три года Радионову Светлану пригласили на аналогичную работу, но уже в Савеловской межрайонной прокуратуре в Москве.В 2008-2009-м Светлана Радионова была референтом отдела Главного процессуального контроля в Следственном комитете РФ. А затем Радионову пригласили на один из управленческих постов в Ростехнадзоре. Уже через год Светлана Радионова стала заместителем руководителя ведомства.Руководителем Росприроднадзора Радионову назначили в конце 2018 года по распоряжению Председателя Правительства. Сегодня Светлана Радионова является главным государственным экологическим инспектором страны и действительным государственным советником второго класса.