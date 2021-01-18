В Польше громкая книжная новинка – издательство «Беллона» выпустило автобиографию Адольфа Гитлера «Майн Кампф». Сразу оговоримся, что в России она внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена к распространению. Кстати, и в Польше пропаганда таких изданий, прославляющих нацизм, под запретом.Редакторы добавили в текст сносок и пояснений, которые дают читателям необходимый контекст. Открывает издание критическое предисловие, в котором рассказывается о преступлениях нацистской Германии. При этом текст самой автобиографии остался неизменным, его взяли из немецкого издания 1942 годаПереводчик труда Гитлера на польский Эугениуш Круль, трудившийся над книгой, 3 года, уверяет, что предназначено издание исключительно для профессионалов-ученых. Книгу не будут выставлять на витрины магазинов, а ценник установят такой высокий, чтобы отбить желание купить том у простых любопытствующих. Впрочем, однажды «Майн Кампф» уже перевернула сознание миллионов людей. Не играют ли поляки с огнем?Но даже несмотря на все эти меры предосторожности, нашлось немало людей, которые возмущены публикацией.- Мы предпримем все возможные шаги, предусмотренные законом, чтобы заблокировать это действие. Мы призываем к акции всех поляков-антифашистов, - заявил руководитель мемориального содружества «Курск» Ежи Тыц. - Пусть вас не обманывают лукавые оправдания профессора Круля и «Беллоны», что якобы книга снабжена критическим комментарием, цена непомерно высока, это, дескать, источник исторических знаний, книга не будет рекламироваться и т. д. Место этой книги — закрытые исследовательские кабинеты, а не публичные книжные магазины.Кстати, это всего лишь второе в мире издание опуса Гитлера с момента разгрома Третьего Рейха. До этого «Майн Кампф» отпечатали в самой Германии, также в формате научного издания – строго для историков, социологов и прочих специалистов. Правда, таких оказалось немало: с 2016-го, когда был издан том, продано уже больше 100 тысяч экземпляров автобиографии Гитлера. Перед тем, как взяться за проект, немецкое издательство посоветовалось с Центральным советом евреев страны.У поляков вообще, похоже, особое отношение к книге вождя Третьего Рейха. В 2019 году молодой режиссер Якуб Скживанек поставил в варшавском театре спектакль по «Майн кампф». Слова Гитлера в постановке были вложена в уста современных поляков. Режиссер потом оправдывался, что таким провокационным образом пытался привлечь внимание к росту антисемитских настроений в обществе. Видимо, проблема оказалась актуальной для многих: билеты на премьеру разлетелись вмиг.