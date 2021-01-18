Фермерам, возможно, наконец разрешат возводить себе жилые дома на территории собственного хозяйства. И даже, страшно сказать, там своей фермерской продукцией торговать. Во всяком случае, и законодатели, и чиновники выражают готовность в ближайшем будущем внести в законы соответствующие поправки.В эту весеннюю сессию Госдума, в частности, предполагает рассмотреть поправки в Земельный кодекс, где в том числе идет речь о возможности строительства жилого дома на земле под крестьянское (фермерское) хозяйство. Кто не в курсе, сейчас на такой земле разрешается строить только то, что необходимо для производственной деятельности — здания хозяйственного и административного назначения. А хочешь на своей ферме еще и жить — живи в коровнике. Конечно, люди закон обходят, регистрируя дома как склады и свинарники (и это не шутка!), но все это напоминает театр абсурда.Правительственный законопроект, которым фермерам предоставляется право строить на своей земле индивидуальные жилые дома, был одобрен Госдумой в первом чтении еще в 2018 году. Почему все так долго, ведь на дворе уже 2021-й? В законопроекте вопрос о доме фермера увязан с кучей других проблем, связанных с так называемым видом разрешенного использования участка. Особенности российского деления земель на категории и виды использования — головная боль даже для специалистов. Не говоря уж о тех, кто мечтает на этой земле что-то делать, не налетая при этом постоянно на штрафы. Правительство пытается запутанные правила для разных видов земель как-то унифицировать — что похвально. Однако обсуждение этой темы и разбор тонн внесенных поправок затянулись, а вместе с этим завис и вопрос с домом фермера. Но этой весной, как предполагается, дело все-таки дойдет до второго чтения.Между тем стало известно, что Минсельхоз готовит целый пакет поправок к закону о крестьянском (фермерском) хозяйстве. Согласно ним, фермерам и сельхозпотребкооперативам разрешается торговать своей продукцией на принадлежащих им землям и возводить на этих землях временные торговые помещения. Таким образом предполагается помочь крестьянам сократить затраты. Подобная торговля, конечно, и сейчас ведется — граждане с большим удовольствием покупают продукцию «прямо с фермы» или «прямо с грядки», которая свежая и не путешествовала где-то несколько недель - но не совсем законным образом.В законопроекте Минсельхоза предлагается также внести в законодательство понятие «фермерского дома смешанного типа» - из жилых и нежилых помещений (сейчас по закону такое сочетание невозможно). Суть в том, что фермер таким образом получит право вести торговлю прямо из своего дома — в тех помещениях, которые будут считаться нежилыми.Этот законопроект предполагается внести в Госдуму в начале лета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗемля и боль: только в России фермеры вынуждены оформлять свои дома как свинарникиВ том, что у нас появляются целые поселки самостроев, во многом виноваты сами законы (подробности).