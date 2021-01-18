Говорят, что Юлия Навальная станет новым лидером оппозиции и, возможно, даже депутатом Госдумы. А Алексей Навальный отправится под домашний арест и станет вынужденным «домохозяином».Почему бы и нет. Тем более, что западные политтехнологи прием внутрисемейной «ротации» отработали давно, идеально и в деталях.Жена или дочь, которые подхватывают знамя борьбы, упавшее из рук мужа\\\\отца – это очень трогательно. Избиратель такое очень любит практически в любой точке мира, не взирая на культурные, религиозные и прочие особенности.Те, кто сразу подумали про Светлану Тихановскую, ошибаются.До мадам Тихановской была Индира Ганди в Индии, Корасон Акино на Филлипинах, Беназир Бхутто в Пакистане, Виолетта де Чаморро в Никарагуа, Халеда Рахман в Бангладеш и много кто еще. В конце концов, Хиллари Клинтон и Мишель Обама – продукты той же самой политической технологии.В ряду этих выдающихся женщин как раз Светлана Тихановская – самый слабый и неубедительный проект. Даже спустя полгода она выглядит как типичная марионетка, которой сподручнее выступать в прессе, нежели на митинге. Люди это конечно видят.Но при этом Тихановскую на Марию Колесникову все равно менять «по ходу пьесы» никто не стал. Продюсеры считают, что жена, брошенного в застенки оппозиционного лидера – это очень сильный символ сам по себе.Юлия Навальная неплохо говорит, умеет быть резкой, она хорошо держится на публике, у нее привлекательная внешность. Почему бы ей и не заняться политикой, в конце концов?Проблема, однако заключается в том, что Алексей Навальный никогда не допускал даже теоретической возможности конкуренции с собой.Это касалось сторонников, соратников, временных союзников и Юлии Навальной, в том числе. Она всегда подчеркнуто играла роль жены декабриста, ни на минуту не позволяя себе «отстроиться» от мужа как самостоятельная политическая фигура, общественный деятель или просто личность.Первый раз, когда Юлия Борисовна оказалась предоставлена сама себе, был в августе 2020 года в Омске. Алексей Навальный находился в коме в больнице, а его жена требовала разрешения вывезти мужа за границу.Это мало походило на поведение политика. Она находилась на грани нервного срыва (это по-человечески понятно), наговорила массу ненужных резкостей и оскорблений в адрес омских врачей (а вот это - зря) и не сказала ничего такого, что можно было бы потом цитировать на лентах информагентств, типа «Я не сдамся» или «Я продолжу борьбу» и все такое.Зато отсутствием Навального на политической сцене тогда в полной мере воспользовалась Любовь Соболь, которая за три месяца добилась от западной прессы официального титула «соратник Навального» и сегодня вполне модет претендовать на роль главной женщины в российской политике, или как минимум, в российской оппозиции.Попросить ее «сбавить обороты» и уступить место Юлии Навальной будет затруднительно. Одно дело – вождь, и совершенно другое дело – жена вождя.И последнее.Юлии Навальной было вполне комфортно вести относительно частную жизнь непубличной фигуры. На фотографиях последних пяти лет – это типичная женщина из верхушки условного среднего класса. Дорогая модная одежда, качественные брендовые аксессуары, дети, пристроенные в престижные учебные заведения.Ничего особенного, если речь идет, скажем, о домохозяйке, жене финансового директора средней строительной компании или супруге члена совета директоров успешной розничной сети. Но в России оппозиционному политику фотографироваться с сумками за 100-150 тысяч рублей или в пуховичке за 80 тысяч рублей не позволительно. Народ – не поймет.И можно хоть каждый день записывать видосы с цитатой из «Брата-2» про «Мальчик, принеси нам водочки. Мы домой летим», люди все равно не поверят.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвальный рейс: Посадка оппозиционера Алексея Навального пошла не по плануПочему возвращение в Россию блогера вылилось в детектив с пристрастием (подробности).