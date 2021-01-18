Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в конце декабря. 25-летняя актриса и 47-летний продюсер устроили скромную свадебную церемонию, а медовый месяц провели в Сочи, где Авербух совмещал отдых и работу. Сейчас, вернувшись в Москву, супруги впервые вышли в свет в качестве молодоженов. Лиза и Илья отправились посмотреть одну из постановок в Театре Наций. Вместе с ними спектакль посетил 16-летний сын продюсера Мартин.Именно Мартин поделился в Инстаграме впечатлениями от семейного похода в театр. Молодой человек опубликовал в сторис видео отца и мачехи, сидящих в зрительном зале и внимательно следящих за происходящим на сцене.- Образовываюсь, - написал Мартин, отметив в ролике аккаунты Авербуха и Арзамасовой.Зимние каникулы звездное семейство провело на горнолыжном курорте «Роза Хутор». В новогодние праздники Авербух представил в Сочи свое ледовое шоу «Чемпионы». А после они с Лизой и Мартином отправились покататься на лыжах. К слову, Мартин отлично катается на сноуборде.В Инстаграме Арзамасова делилась снимками, сделанными на курорте: муж сфотографировал ее вместе с сыном. Лиза и Мартин сдружились и отлично ладят, тем более, что разница в возрасте между актрисой и ее пасынком не так уж и велика.Мартин – сын продюсера от фигуристки Ирины Лобачевой – сейчас живет в загородном доме отца вместе с ним и с мачехой. С Лобачевой Авербух развелся 13 лет назад, супруги прожили вместе 12 лет.С Лизой Илья начал встречаться, когда ей было всего 17 лет. Продюсер приметил ее во время шоу «Ледниковый период»: он был звездным тренером, а она - одной из участниц популярного телепроекта. Фигурист и актриса долго скрывали свой роман. Об их отношениях стало известно в июле этого года, когда Лиза уже жила в доме Авербуха. 20 декабря прошлого года влюбленные тайно расписались в одном из загсов Москвы. Церемония была скромной: Лиза пришла на регистрацию в вечернем платье и без фаты, Илья - в обычном костюме. Видео, снятым во время бракосочетания, супруги поделились в Инстаграме. Обмениваясь с мужем кольцами, актриса утирала слезы счастья.- Маршрут построен, - сообщил Илья о своей свадьбе с Лизой.