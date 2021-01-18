Судья Химкинского городского суда после рассмотрения материалов в течении четырех часов, заключила прилетевшего из Берлина блогера Алексея Навального под стражу на 30 суток, до 15 февраля.Судебное заседание пытались сорвать двое адвокатов блогера: пытались объявить отвод судье, потом требовали дождаться еще двух защитников, но суд в этом им отказал. В итоге судебные приставы забрали у Навального заграничный паспорт и надели ему наручники.- Так как представители МВД заявили о многократных злостных нарушениях Навальным условий испытательного срока, его в ближайшее время отправят в Следственный изолятор СИЗО, где есть все возможности дистанционной связи с судом. Дальнейшие заседания в Симоновском суде будут проходить в режиме онлайн. Если суд решит, что его условный срок заменен реальным - его отправят в колонию на три года, - заявили \\"Комсомольской правде\\" в правоохранительных органах.Как пояснили \\"КП\\", у российских медиков пока нет выписного эпикриза пациента клиники \\"Шарите\\". Потому Навального сначала отправят в карантинную камеру СИЗО, где возьмут все необходимые анализы, чтобы понять, в каком состоянии находится его здоровье, нет ли у него коронавируса и других заболеваний.Кстати, выездное заседание суда потому и проходило в отделении полиции Химки, так как у Навального не было результатов теста на коронавирусную инфекцию.- В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Российскую Федерацию у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по г.о. Химки обратилось в Химкинский городской суд Московской области с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где проходит судебное заседание, ограничен, - отметили \\"КП\\" в ГУ МВД России по Московской области.Напомним, столичное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заявило, что политик был задержан в аэропорту Шереметьево за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, где он еще в прошлом году должен был отмечаться как условно осужденный по делу \\"Ив Роше\\". По данным службы, в 2020 году он пропускал регистрацию в уголовно-исполнительной инспекции 13 и 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа, а с 24 сентября его местонахождение было ведомству неизвестно.При этом германские медики неоднократно заявляли о том, что состояние здоровья Навального у них \\"не вызывает никаких опасений\\".Все в рамках закона: после игнорирования предупреждений ФСИН ходатайствовала перед Симоновским судом, чтобы условное наказание за хищения по делу \\"Ив Роше\\" блогеру было заменено на реальное.И эта суровая мера к \\"берлинскому пациенту\\" не стала каким-то уникальным событием: за подобные нарушения правил \\"отбытия условного срока\\" российские суды отправили в колонии 15 тысяч подучетных ФСИН.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОвальный рейс: Посадка оппозиционера Алексея Навального пошла не по плануПочему возвращение в Россию блогера вылилось в детектив с пристрастием (подробности).