Официальный статус Мерлины, королевы шестерки британских воронов, обитающих в Тауэре, официально изменен с самовольной отлучки на «пропала без вести». Наиболее суеверная часть граждан стала вспоминать о страшном пророчестве и предрекать падение королевства.Легенда гласит, что если птицы покинут Тауэр, британская империя падет. Чтобы этого не случилось, воронам периодически подрезают перья на правом крыле, а самих их окружают вниманием и почетом – к пернатым символам приставлен смотритель, который избирается из членов церемониальной йоменской стражи, а ежедневный рацион «хранителей короны» состоит из определенного количества сырого мяса и печенья, смоченного кровью.Считается, что пророчество о связи воронов и благополучия британской империи было озвучено королевским астрологом во времена правления Карла II (1630-1685 годы) после Великого лондонского пожара, охватившего столицу королевства в 1666 году.Тогда всего за 4 дня было уничтожено более 13 тысяч домов, как минимум 70 тысяч человек остались без крова, о количестве жертв точно неизвестно, но счет тоже явно шел на тысячи. Огонь удалось остановить на самом подходе к Вестминстеру, где находился королевский дворец.После пожара в город начали стекаться сотни бродячих животных и птиц, прежде всего – воронов. Опасаясь эпидемии, горожане начали с завидным упорством истреблять живность. Тогда-то, согласно легенде, и прозвучало пророчество.Так или иначе, но шестерку королевских воронов опекают очень давно. Во время Второй мировой войны уцелел лишь один из «хранителей короны», и тогдашний премьер страны Уинстон Черчилль распорядился восстановить популяцию. А в 2006 году воронов держали в специальных клетках, поскольку в мире свирепствовал птичий грипп.Комментируя исчезновение королевы воронов, в Тауэре с прискорбием заявили:– Тот факт, что Мерлина по-прежнему отсутствует, указывает нам на то, что она, к сожалению, могла скончаться.Впрочем, особо опасаться исполнения древнего пророчества не стоит: прагматичные британцы, помимо официально утвержденной шестерки воронов, имеющих личные имена, обязательно держат птицу на замену.