Главной герой Дракоша Тоша самого популярного одноименного мультсериала в 2D встретил новогодние праздники вместе с ребятами из ГБУ ЦССВ «Наш дом», порадовав юных друзей красочным представлением с песнями и плясками и, конечно, новогодними подарками.Все воспитанники получили промо-коды на просмотр фильмов в интернет-кинотеатре tvzavr. Теперь ребята смогут смотреть свои любимые мультики и кино, ведь tvzavr является одним из самых быстрорастущих интернет-кинотеатров в России и СНГ.В коллекции сервиса порядка 50 тыс. единиц контента. Компания имеет прямые контракты на трансляцию фильмов с мировыми киностудиями, а также ведущими европейскими и российскими производителями фильмов. tvzavr работает по смешанной модели дистрибуции контента: 90%доходов онлайн-кинотеатра приносит рекламная модель, 10% — платная.На сегодняшний день сервис представлен на всех ключевых платформах: SmartTV, mobile (IOS и Android) и web (ПК). Ежемесячная аудитория tvzavr — 35 млн уникальных пользователей.Поскольку воспитанниками — одарённые дети, Дракоша приготовил для них полезные подарки - алмазная мозаика, пластилин, инструменты, краски, фирменные альбомы и фломастеры.Дракоша умеет исполнять новогодние желания. Ему стало известно, что одна девочка из детского дома мечтала о коляске. И как добрый волшебник Дракоша подарил маленькой принцессе коляску с игрушкой-символом нового года Бык. ведь в Новый год мечты детей должны исполняться.Мультсериал «Дракоша «Тоша» для детей от 0 до 5 лет создан в вертикальном формате. Автор идеи — известный писатель Олег Рой. На данный момент вышло уже 2 сезона — 52 серии. Его транслируют на многих платформах. Также «Дракоша Тоша» занимает верхние строки рейтингов самых популярных и востребованных мультсериалов в российских онлайн-кинотеатрах, а также сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое достижение по наращиванию аудитории. На сегодняшний день ее общее количество в месяц на YouTube составляет более 70 миллионов зрителей.