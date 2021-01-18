Казалось бы, Голливуд находится весьма далеко от Африки — и в экономическом, и в цивилизационном смысле. Но это только на первый взгляд. То движение BLM поставит на уши почти все Штаты. То актеров обвинят в каннибализме. На этот раз не повезло звезде фильмов «Одинокий рейнджер», «Агенты А.Н.К.Л.», «Социальная сеть» Арми Хаммеру.Он попал в так называемую «ловушку Дзюбы» (социально-общественный парадокс, при котором публика закрывает глаза на незаконные способы добычи личной информации из соцсетей и выносит приговор звезде, исходя из публикаций в сети)34-летний актер, который в прошлом году развелся с моделью и телеведущей Элизабет Чеймберс, вдруг стал людоедом. Поводом для столь экзотических в наше время обвинений стала переписка якобы актера, подтвердить подлинность которой не удалось.Но разве это коробит гражданское общество в США? Арми затравили не хуже, чем его коллегу по «Одинокому рейнджеру» Джонни Деппа, и карьера актера уже начала рушиться по кирпичикам.В сеть попали скриншоты из директа инстаграма, где как бы Хаммер переписывается с кем-то из девушек, изъявляя довольно смелые в сексуальном контексте пожелания. Можно назвать их БДСМ-фантазиями (выпить кровь девушки или подержать ее бьющееся сердце в своих руках), а можно и «петербургским синдромом» (тягой к расчленению). Насколько эти слова соотносятся с реальностью, правда ли это писал Арми, и где доказательства, что перед публикой не фейк и не метафорические любовные игры, никого не волнует. Анонимный инстаграм, опубликовавший «слив», уверяет, что Хаммер — «стопроцентный каннибал».Даже бывшая жена актера поверила в это. Инстаграм актера засыпали обвинениями и угрозами, американская пресса нашлепала сенсационных обложек, посвященных «каннибалу» Хаммеру — и в итоге Арми, отец двоих детей, вынужден был уйти в глухую оборону.- Я не отвечаю на эти идиотские заявления, но в свете злобных и ложных онлайн-атак на меня я не могу с чистой совестью оставить своих детей на четыре месяца для съемок фильма в Доминикане. Студия Lionsgate поддерживает меня в этом решении, и я им благодарен за это, — заявил актер, объяснив свой уход из проекта «Свадьба по залету». Фильма, где он должен был сыграть главную роль вместе с Дженнифер Лопес.Дальше — больше. В инстаграме нашли другой анонимный аккаунт, авторство которого приписали Хаммеру. Там он якобы признавался двенадцати подписчикам, что ему необходимо сдать тест на наркотики, чтобы получить право видеться с детьми и бывшей женой. И еще — что развод это круто, но запрещенные вещества еще круче. Или публиковал фото с девушкой, стоящей на четвереньках на кровати в ожидании актера.Откуда у американского общества такая уверенность, что все эти переписки и аккаунты вел сам Хаммер? Об этом заявила писательница Джессика Чинчин Энрикес, которую видели на свиданиях с актером. Как девушка это доказала? Никак. Просто заставила сомневающихся крепко задуматься.- Если вы задаетесь вопросом, являются ли подлинными переписки с Арми Хаммером (а они являются таковыми), то вам стоит поинтересоваться, почему мы живем в мире, в котором люди сомневаются в словах жертвы, а не в словах абьюзера, - подчеркнула девушка.Этих аргументов хватило для массовой травли актера, которого еще вчера Голливуд носил на руках.