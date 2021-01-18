Сегодня официальный сайт ИИХФ сообщил, что ЧМ-2021, который должен был пройти в столицах Латвии и Белоруссии, в последней проводится не будет:\\"В связи с вопросами безопасности и охраны, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска, Беларусь, является неизбежным.ИИХФ обязана заботиться обо всех участниках чемпионата. Таким образом, Устав 9 ИИХФ предоставляет совету ИИХФ возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, путешествующих зрителей и средств массовой информации.Все заинтересованные стороны консультировались о целесообразности проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси перед лицом растущих проблем безопасности, связанных как с растущими политическими волнениями, так и с COVID-19. Заключительным этапом процесса Совета ИИХФ стала встреча с белорусским правительством на прошлой неделе и поручение подготовить еще один независимый экспертный отчет.Принимая во внимание все, что Совет ИИХФ узнал в ходе процесса, Совет ИИХФ пришел к выводу, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц во время проведения чемпионата мира в Беларуси.“Очень прискорбно, что нам пришлось снять заявку на совместное проведение турнира Минск-Рига, - сказал президент ИИХФ Рене Фазель. - В ходе этого процесса мы пытались продвигать то, что чемпионат мира может быть использован как инструмент примирения, чтобы помочь успокоить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед.”И хотя Совет считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместно, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решить, и безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть приоритетной\\", - говорится на официальном сайте Федерации, где также сообщается, что ИИХФ рассмотрит формат проведения турнира в одном месте, в Латвии.