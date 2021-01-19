Зимние горки придумали, чтобы приучать детей к очередям.* * *Американцы создали машину, которая переводит с русского на английский. Машина сначала задымилась, а потом и взорвалась после разговора двух русских:- Ты собираешься встречать старый Новый год?- Да нет, наверное.- Ну а че точно там известно, неизвестно?- Да поглядим, позже решим - будем не будем…* * *- Какой сегодня день?- Сегодня.- А вчера какой был?- Вчера.- Как быстро летит время...* * *Если девушка спрашивает, не толстая ли она, ей мало ответить: «Нет». Ты должен изобразить крайнее удивление, что такой вопрос вообще возможен. А если можешь, то еще и подпрыгнуть от неожиданности.* * *Умный сначала думает, потом говорит.Дурак сначала говорит, потом думает.Женщина сначала говорит, потом говорит.* * *Когда мой батя узнал про огромные очереди за новым айфоном, он рассмеялся мне в лицо. Потому что он когда-то ждал в очереди свой стационарный телефон 10 лет.* * *Если вы способны провести совершенно бесполезный день совершенно бесполезным образом, значит, вы научились жить.* * *Открою вам тайну: на самом деле дороги в России портят не грузовики, а яхты.* * *В Одессе:- Мы расстались.- A шо случилось?- Я думал, любимая, а посчитал - дорогая!* * *Зашел в фитнес-клуб, сел на велосипед, через некоторое время инструктор спрашивает:- А че педали не крутишь?- Я на спуске...* * *Корпоратив удался, когда тебе трудовую книжку привезли прямо на дом.* * *Женское:- Есть мужик - есть куча проблем! Нет мужика - есть всего одна проблема: нет мужика!* * *- Привет, что там у тебя, как себя чувствуешь?- Да ничего, все норм.- Чем занимаешься?- Сижу дома, на компе в игры играю.- Молодец, очень ответственное поведение во время пандемии!- Какой еще пандемии?!* * *Иван Петрович Кордыбайло так и не попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый долгий ремонт квартиры. На 12-м году его убило соседями.