В Санкт-Петербурге при поддержке Фонда Росконгресс прошел первый этап серии турниров по конкуру Roscongress JUMP Cup на площадке конноспортивного клуба Дерби.Спортсмены в возрасте до 21 года в маршруте с высотой препятствий 115 сантиметров получили призы от Фонда Росконгресс: Софья Стрижакова – 1-е место, 2-е место Татьяна Яременко, 3-е место Илья Локтионов.Это соревнования, в которых пара лошадь-спортсмен проверяется при различных условиях на состоящем из препятствий маршруте. Здесь требуется показать свободу и энергию лошади, её навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и лошади.«Фонд Росокнгресс, как социально ориентированный нефинансовый институт развития содействует развитию детского конного спорта, Следующий этап Roscongress JUMP Cup пройдет 23-24 января в КСК Дерби среди детей на пони. Именно для них мы разработали концепцию, согласно которой всадник с наибольшим рейтингом по итогам 4-х этапов соревнований, получит материальную поддержу для участия в турнире федерального уровня в Москве», – поделилась заместитель Директора Фонда Росконгресс Ирина Жильцова.Турнир по конкуру прошел под эгидой программы Roscongress Sport Club – круглогодичного клубного формата, который объединяет успешных людей, неравнодушных к спорту. Члены клуба получают специальную карту Roscongress Sport Club, открывающую доступ к мероприятиям спортивной программы Фонда Росконгресс, а также новые сервисные и коммуникационные возможности. Программа клуба включает мероприятия по более чем 12 видам спорта, которые проводятся при поддержке всероссийских спортивных федераций, ведущих спортивных клубов и лиг, а также крупных отечественных компаний. В числе мероприятий: гала-матчи по баскетболу и хоккею, турниры по теннису, гольфу, сквошу, шахматам, конкуру, спортингу и практической стрельбе, и другим вида спорта, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге и других городах проведения экономических форумов.